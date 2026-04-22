Novos modelos de preservativo já estão disponíveis nas unidades da Rede Municipal de Saúde

Os novos modelos de preservativos do Sistema Único de Saúde (SUS) já estão disponíveis nas unidades que compõem a Rede Municipal de Saúde da Capital. Com embalagens mais modernas e designer diferenciado, as novas versões fazem parte da estratégia do Ministério da Saúde para estimular o uso de preservativos e ampliar as formas de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

A partir de agora a população pode ter acesso, de forma gratuita, aos modelos ‘tex’, versão texturizada, e ‘sensi’, versão mais fina, com a mesma eficácia de proteção dos modelos anteriores. Até então o SUS oferecia dois tipos de camisinha: a externa (popularmente conhecida como preservativo masculino), feita de látex, e a interna (popularmente conhecida como preservativo feminino), de látex ou borracha nitrílica.

“A chegada dos novos modelos amplia a oferta de meios de prevenção de ISTs em nossa Rede; antes tínhamos dois tipos de preservativos, agora passamos a ter quatro. É importante destacar que as versões novas foram criadas com foco na proteção, então a população pode ficar tranquila, pois a eficácia da camisinha segue garantida independente se o modelo é texturizado ou mais fino”, explica a chefe do Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Jéssica Mendonça.

Jéssica explica também que os novos modelos chegam para estimular o uso do preservativo pela população, sobretudo por parte dos jovens, ao atender as diferentes preferências da população para tipos de camisinhas. “Na última Pesquisa Nacional de Saúde feita, 59% das pessoas com mais de 18 anos disseram não usar preservativo. Isso é preocupante, pois as infecções transmitidas por relação sexual são causadas por mais de 30 vírus e bactérias através do contato, sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada. Abrir mão do uso do preservativo nas relações expõe a pessoa e os parceiros com as quais ela se relaciona. Priorizar a prevenção e o uso da camisinha em todas as relações sexuais é a forma mais eficaz de proteção”, comenta a chefe do Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais da SMS.

Em João Pessoa, a SMS realiza, de forma contínua, a distribuição de preservativos em todos os serviços da Rede Municipal de Saúde, como Unidades de Saúde, Policlínicas Municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Hospitais Municipais e até em serviços administrativos, como na sede da SMS, da Prefeitura de João Pessoa e em outras secretarias da administração municipal.

Uma parceria com outros serviços também oferta os preservativos em várias localidades como linhas de trem, barzinhos e Organizações Não Governamentais (ONGs). Em todos os locais, serviço público ou não, o acesso é realizado de forma espontânea, ficando o item disponível na recepção e podendo o usuário pegar à vontade. São ofertados preservativos externos e internos (popularmente conhecidos como camisinha masculina e feminina, respectivamente) e gel lubrificante.

Estudo – A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita em 2019, mostrou que das pessoas com 18 anos ou mais que tiveram relação sexual nos 12 meses anteriores à data da entrevista, 22,8% relataram usar preservativo em todas as relações sexuais. Outras 17,1% afirmaram usar às vezes, e 59% dos entrevistados relataram não usar nenhuma vez.

Testagem – Qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa pode realizar os testes rápidos para a detecção de ISTs, entretanto, em alguns casos, é possível que o resultado seja um falso negativo devido ao que os especialistas chamam de janela imunológica – período entre a infecção por um agente infeccioso e a detecção de anticorpos no organismo.

Os testes rápidos estão disponíveis em toda a Rede Municipal de Saúde e podem ser realizados nas Unidades de Saúde da Família (USFs) ou no Serviço Especializado para Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA). Os serviços funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com intervalo de almoço.

O SAE/CTA está localizado na Rua Alberto de Brito, número 413, Jaguaribe, dentro do complexo da Policlínica Municipal de Jaguaribe. Para mais informações, a população pode entrar em contato pelo número de telefone: 3213-7592.