Hospital Dia realiza mutirão de colonoscopia para rastreio de Doenças Inflamatórias Intestinais



07/10/2025 |

12:00 |

112

O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, unidade hospitalar administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil (GEDIIB), realiza um mutirão de colonoscopia nesta sexta-feira (10). Os exames serão realizados a partir das 8h com o objetivo de rastrear Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), especialmente retocolite ulcerativa e doença de Crohn.

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional do Grupo de Estudos, que busca ampliar o diagnóstico e o acesso de pacientes com sintomas sugestivos de DII a exames especializados, favorecendo o reconhecimento precoce e o início oportuno do tratamento.

O diretor técnico do Hospital Dia, o médico Thiago Fernandes de Carvalho, explica que a ação permite reconhecer casos suspeitos mais cedo e oferecer aos pacientes a chance de iniciar o tratamento o quanto antes.

“A parceria com o GEDIIB reforça o compromisso do nosso serviço com a medicina de precisão e o diagnóstico precoce. Através desse mutirão, conseguimos unir tecnologia, equipe multiprofissional e um olhar humanizado para detectar doenças complexas de forma ágil, garantindo melhor prognóstico e qualidade de vida aos pacientes”, destaca Dr. Thiago Fernandes.

Durante o mutirão serão realizadas 22 colonoscopias em pacientes do sexo feminino, previamente agendadas via Regulação Municipal, com suspeita de doença inflamatória intestinal.