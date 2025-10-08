quarta-feira, outubro 8, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Hospital Dia realiza mutirão de colonoscopia para rastreio de Doenças Inflamatórias Intestinais

admin1

Nesta sexta-feira

Hospital Dia realiza mutirão de colonoscopia para rastreio de Doenças Inflamatórias Intestinais


07/10/2025 |
12:00 |
112

O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, unidade hospitalar administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil (GEDIIB), realiza um mutirão de colonoscopia nesta sexta-feira (10). Os exames serão realizados a partir das 8h com o objetivo de rastrear Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), especialmente retocolite ulcerativa e doença de Crohn.

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional do Grupo de Estudos, que busca ampliar o diagnóstico e o acesso de pacientes com sintomas sugestivos de DII a exames especializados, favorecendo o reconhecimento precoce e o início oportuno do tratamento.

O diretor técnico do Hospital Dia, o médico Thiago Fernandes de Carvalho, explica que a ação permite reconhecer casos suspeitos mais cedo e oferecer aos pacientes a chance de iniciar o tratamento o quanto antes.

“A parceria com o GEDIIB reforça o compromisso do nosso serviço com a medicina de precisão e o diagnóstico precoce. Através desse mutirão, conseguimos unir tecnologia, equipe multiprofissional e um olhar humanizado para detectar doenças complexas de forma ágil, garantindo melhor prognóstico e qualidade de vida aos pacientes”, destaca Dr. Thiago Fernandes.

Durante o mutirão serão realizadas 22 colonoscopias em pacientes do sexo feminino, previamente agendadas via Regulação Municipal, com suspeita de doença inflamatória intestinal.

Você pode gostar também

Caravana da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chega a cidade de Itabaiana

admin1

cantor anuncia show no Teatro Pedra do Reino

admin1

Prefeitura resgata cães que estavam sofrendo maus-tratos na Zona Sul da Capital

admin1