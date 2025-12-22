Edital do concurso da prefeitura de Nova Floresta é publicado com salários de até R$ 14 mil
O edital do concurso da prefeitura de Nova Floresta, no Curimataú, foi publicado nesta sexta-feira (19), com 136 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
As remunerações do concurso da prefeitura de Nova Floresta vão de R$ 1.518 até R$ 14 mil, a depender do cargo. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 12 de janeiro, no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.
Concurso da prefeitura de Nova Floresta
- Nível: fundamental, médio, técnico e superior
- Salário: de R$ 1,5 mil a R$ 14 mil
- Inscrições: 12 de janeiro até 15 de fevereiro de 2026
- Provas objetivas: 12 de abril de 2026
- Resultado final: 29 de maio de 2026
- Edital do concurso da prefeitura de Nova Floresta
Vagas do concurso da prefeitura de Nova Floresta
- Professor Magistério Polivalente – Classe A – 13 vagas
- Auxiliar de Serviços Gerais – 10 vagas
- Monitor de Crianças Atípicas – 10 vagas
- Monitor Educacional – 10 vagas
- Vigilante – 8 vagas
- Médico Plantonista da Unidade Mista de Saúde – 7 vagas
- Professor Magistério – Classe A (Educação Especial) – 6 vagas
- Motorista Categoria D – 5 vagas
- Agente Administrativo – 5 vagas
- Enfermeiro – 5 vagas
- Técnico de Enfermagem – 5 vagas
- Gari – 4 vagas
- Professor Magistério – Classe B (Ciências) – 4 vagas
- Professor Magistério – Classe B (Língua Portuguesa) – 4 vagas
- Professor Magistério – Classe B (Matemática) – 4 vagas
- Professor Psicopedagogo – 4 vagas
- Cirurgião Dentista – 3 vagas
- Médico PSF – 3 vagas
- Suporte Pedagógico – Classe C – 3 vagas
- Motorista Categoria B – 2 vagas
- Técnico em Higiene Dental (ESF) – 2 vagas
- Fonoaudiólogo – 2 vagas
- Professor Magistério – Classe B (Artes) – 2 vagas
- Professor Magistério – Classe B (Geografia) – 2 vagas
- Professor Magistério – Classe B (História) – 2 vagas
- Professor Magistério – Classe B (Língua Inglesa) – 2 vagas
- Fiscal de Obras – 1 vaga
- Eletricista – 1 vaga
- Assistente Social – 1 vaga
- Bioquímico/Biomédico – 1 vaga
- Farmacêutico – 1 vaga
- Nutricionista – 1 vaga
- Psicólogo – 1 vaga
- Professor Magistério – Classe B (Educação Física) – 1 vaga
- Professor Magistério – Classe B (Ensino Religioso) – 1 vaga
Inscrição no concurso da prefeitura de Nova Floresta
As inscrições para o concurso da prefeitura de Nova Floresta poderão ser feitas a partir do dia 12 de janeiro, no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.
As taxas de inscrição variam entre R$ 75, para os cargos de nível fundamental; R$ 95 para os de nível médio e técnico; e R$ 115 para os cargos de nível superior.
Provas do concurso da prefeitura de Nova Floresta
O certame terá duas etapas, de prova objetiva e prova prática para alguns cargos. O resultado final do concurso tem previsão de divulgação para 29 de maio de 2026.