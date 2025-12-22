Edital do concurso da prefeitura de Nova Floresta é publicado com salários de até R$ 14 mil

Foto: Freepik/Reprodução. Foto: Freepik/Reprodução

O edital do concurso da prefeitura de Nova Floresta, no Curimataú, foi publicado nesta sexta-feira (19), com 136 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

LEIA TAMBÉM:

As remunerações do concurso da prefeitura de Nova Floresta vão de R$ 1.518 até R$ 14 mil, a depender do cargo. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 12 de janeiro, no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.

Concurso da prefeitura de Nova Floresta

Nível: fundamental, médio, técnico e superior

Salário: de R$ 1,5 mil a R$ 14 mil

Inscrições: 12 de janeiro até 15 de fevereiro de 2026

Provas objetivas: 12 de abril de 2026

Resultado final: 29 de maio de 2026

Edital do concurso da prefeitura de Nova Floresta

Vagas do concurso da prefeitura de Nova Floresta

Professor Magistério Polivalente – Classe A – 13 vagas

Auxiliar de Serviços Gerais – 10 vagas

Monitor de Crianças Atípicas – 10 vagas

Monitor Educacional – 10 vagas

Vigilante – 8 vagas

Médico Plantonista da Unidade Mista de Saúde – 7 vagas

Professor Magistério – Classe A (Educação Especial) – 6 vagas

Motorista Categoria D – 5 vagas

Agente Administrativo – 5 vagas

Enfermeiro – 5 vagas

Técnico de Enfermagem – 5 vagas

Gari – 4 vagas

Professor Magistério – Classe B (Ciências) – 4 vagas

Professor Magistério – Classe B (Língua Portuguesa) – 4 vagas

Professor Magistério – Classe B (Matemática) – 4 vagas

Professor Psicopedagogo – 4 vagas

Cirurgião Dentista – 3 vagas

Médico PSF – 3 vagas

Suporte Pedagógico – Classe C – 3 vagas

Motorista Categoria B – 2 vagas

Técnico em Higiene Dental (ESF) – 2 vagas

Fonoaudiólogo – 2 vagas

Professor Magistério – Classe B (Artes) – 2 vagas

Professor Magistério – Classe B (Geografia) – 2 vagas

Professor Magistério – Classe B (História) – 2 vagas

Professor Magistério – Classe B (Língua Inglesa) – 2 vagas

Fiscal de Obras – 1 vaga

Eletricista – 1 vaga

Assistente Social – 1 vaga

Bioquímico/Biomédico – 1 vaga

Farmacêutico – 1 vaga

Nutricionista – 1 vaga

Psicólogo – 1 vaga

Professor Magistério – Classe B (Educação Física) – 1 vaga

Professor Magistério – Classe B (Ensino Religioso) – 1 vaga

Inscrição no concurso da prefeitura de Nova Floresta

As inscrições para o concurso da prefeitura de Nova Floresta poderão ser feitas a partir do dia 12 de janeiro, no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.

As taxas de inscrição variam entre R$ 75, para os cargos de nível fundamental; R$ 95 para os de nível médio e técnico; e R$ 115 para os cargos de nível superior.

Provas do concurso da prefeitura de Nova Floresta

O certame terá duas etapas, de prova objetiva e prova prática para alguns cargos. O resultado final do concurso tem previsão de divulgação para 29 de maio de 2026.