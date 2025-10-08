Copa João Pessoa de Futebol Amador define metade dos duelos das Oitavas de Final

As emoções continuam na noite desta quarta-feira (8) pela Copa João Pessoa de Futebol Amador, promovida pela Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). Às 19h45, na Arena da Graça, Engenho Velho e Jardim Planalto se enfrentam em busca de uma vaga nas Oitavas de Final. O vencedor do duelo enfrentará o Ernani Sátiro na próxima fase. Restam agora sete partidas para definir os confrontos da etapa seguinte da competição.

O Engenho Velho chega empolgado após aplicar a maior goleada do torneio até agora — 4 a 0 sobre o Gramame. Já o Jardim Planalto, representante da Zona Oeste, avançou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Bairro das Indústrias.

Entre os destaques da segunda fase, duas equipes tradicionais acabaram ficando pelo caminho. O Novais, que havia sido eliminado nos pênaltis nas oitavas de 2023 para o João Agripino, voltou a se despedir mais cedo. Já o Bairro dos Estados, que também chegou às oitavas na última disputa, foi superado desta vez pelo Roger, por 3 a 0.

Outro destaque foi o Santa Clara, que garantiu vaga nas Oitavas ao vencer o Alto do Céu por 3 a 1. Com o resultado, o atacante Alessandro Felipe chegou a quatro gols e se juntou a Bruno Luiz, do Treze de Maio, na artilharia da competição.

“Continuar no nosso objetivo de ser campeão. Só agradecer a Deus por ter abençoado com os gols e pela vitória — primeiramente a vitória, que é o mais importante. E que venha o próximo jogo, tentar fazer mais gols ainda para continuar na artilharia”, afirmou Alessandro Felipe, atacante da Seleção de Santa Clara.

Confrontos – 3ª Fase | Oitavas de Final

Cruz das Armas x Roger

Bela Vista x Paratibe

São José x Santa Clara

Valentina x Treze de Maio

Ernani Sátiro x (Engenho Velho x Jardim Planalto)

Números da Copa João Pessoa

41 jogos realizados

107 gols marcados (média de 2,6 por partida)

92 jogadores diferentes balançaram as redes

Programação

Arena da Graça, em Cruz das Armas

Engenho Velho x Jardim Planalto

Quarta-Feira, às 19h45

Altiplano x Nova República

Quinta-feira, às 19h45

Mandacaru x Torre

Sexta-feira, às 19h45