Copa João Pessoa de Futebol Amador define metade dos duelos das Oitavas de Final
As emoções continuam na noite desta quarta-feira (8) pela Copa João Pessoa de Futebol Amador, promovida pela Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). Às 19h45, na Arena da Graça, Engenho Velho e Jardim Planalto se enfrentam em busca de uma vaga nas Oitavas de Final. O vencedor do duelo enfrentará o Ernani Sátiro na próxima fase. Restam agora sete partidas para definir os confrontos da etapa seguinte da competição.
O Engenho Velho chega empolgado após aplicar a maior goleada do torneio até agora — 4 a 0 sobre o Gramame. Já o Jardim Planalto, representante da Zona Oeste, avançou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Bairro das Indústrias.
Entre os destaques da segunda fase, duas equipes tradicionais acabaram ficando pelo caminho. O Novais, que havia sido eliminado nos pênaltis nas oitavas de 2023 para o João Agripino, voltou a se despedir mais cedo. Já o Bairro dos Estados, que também chegou às oitavas na última disputa, foi superado desta vez pelo Roger, por 3 a 0.
Outro destaque foi o Santa Clara, que garantiu vaga nas Oitavas ao vencer o Alto do Céu por 3 a 1. Com o resultado, o atacante Alessandro Felipe chegou a quatro gols e se juntou a Bruno Luiz, do Treze de Maio, na artilharia da competição.
“Continuar no nosso objetivo de ser campeão. Só agradecer a Deus por ter abençoado com os gols e pela vitória — primeiramente a vitória, que é o mais importante. E que venha o próximo jogo, tentar fazer mais gols ainda para continuar na artilharia”, afirmou Alessandro Felipe, atacante da Seleção de Santa Clara.
Confrontos – 3ª Fase | Oitavas de Final
Cruz das Armas x Roger
Bela Vista x Paratibe
São José x Santa Clara
Valentina x Treze de Maio
Ernani Sátiro x (Engenho Velho x Jardim Planalto)
Números da Copa João Pessoa
41 jogos realizados
107 gols marcados (média de 2,6 por partida)
92 jogadores diferentes balançaram as redes
Programação
Arena da Graça, em Cruz das Armas
Engenho Velho x Jardim Planalto
Quarta-Feira, às 19h45
Altiplano x Nova República
Quinta-feira, às 19h45
Mandacaru x Torre
Sexta-feira, às 19h45