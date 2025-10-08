quarta-feira, outubro 8, 2025
Estudantes do IFPB apresentam projetos inovadores em evento de educação tecnológica em Brasília

App desenvolvido por alunos do IFPB leva alfabetização para mulheres adultas.. Luana Silva/Jornal da Paraíba

O Instituto Federal da Paraíba levou oito projetos para a Semana Nacional de Educação Tecnológica, que acontece na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O evento que ocorre entre os dias 7 e 9 de outubro de 2025 é realizado pelo Ministério da Educação e reúne instituições educacionais da rede pública de todos os estados brasileiros. O Jornal da Paraíba acompanha o evento.

Entre os projetos apresentados pelo IFPB, está uma sala de autorregulação sensorial para alunos neurodivergentes, desenvolvido pelos alunos do curso de Edificações do campus de Campina Grande.

A sala implementada em 2024, que é mostrada em vídeo no evento, traz abafadores de ruídos e outros objetos para a regulação sensorial de pessoas autistas, além de iluminação apropriada. O objetivo é ser um espaço de descanso ou conforto para os estudantes autistas ou com outras neurodivergências que apresentem hipersensibilidade sensorial.

Outro projeto apresentado pelo IFPB é um aplicativo para capacitação de profissionais da saúde para o atendimento à população transsexual na atenção básica, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do campus de Cajazeiras, no Sertão. A aplicação foi testada em unidades de Saúde da Família de Cajazeiras e traz de forma simples e lúdica orientação sobre pautas, termos e abordagens corretas.

Em parceria com a Receita Federal, o IFPB do campus de Sousa, também no Sertão, reaproveitou itens irregulares apreendidos em vistorias da Receita. Um deles, o projeto “Unboxing”, do curso de Informática, transformou aparelhos de TV a cabo pirata em computadores. Outro, do curso de Engenharia de Alimentos, criou doces e geleias a partir de vinhos apreendidos.

Já o projeto “Educaelas”, do campus Santa Rita, criou um aplicativo de alfabetização para mulheres da agricultura familiar. Levando em conta que boa parte delas usa o celular e costuam se comunicar por áudio e com base no método de Paulo Freire, o aplicativo traz áudios e desenhos de palavras que fazem parte do cotidiano desses agricultoras, para que, a partir disso, elas possam aprender a ler.

A reitora do IFPB. Mary Roberta Meira, destacou a importância da presença dos estudantes, tanto para o compartilhamento desses projetos realizados nos campi, quanto para a aprendizagem com iniciativas de instituições de outros estados.

“Fazendo aqui o destaque da importância de nossos estudantes estarem aqui para a apresentação de seus projetos, projetos que se iniciam com uma pesquisa e pode chegar até o desenvolvimento de uma patente. E e os nossos estudantes fazendo esse intercâmbio também, porque da mesma forma, eles podem aprender com os outros projetos”.

Lista de projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB):

  • Projeto 1 – Sala de autorregulação sensorial para estudantes neurodivergentes
  • Projeto 2 – Desenvolvimento de Materiais de Construção Não Convencionais
  • Projeto 3 – Ferramenta Tecnológica de Inclusão Social Feminina: erradicando o analfabetismo de Mulheres Rurais
  • Projeto 4 – TRANSCARE: Construção de Aplicativo para Acolhimento de Pessoas Trans na Atenção Básica
  • Projeto 5 – Projeto Cajabaja em Extensão: Desenvolvimento de um Veículo Off-Road Mini-Baja
  • Projeto 6 – Práticas educacionais no IFPB (Campus Sousa) a partir da descaracterização de materiais apreendidos pela Receita Federal do Brasil
  • Projeto 7 – Desenvolvimento de Recifes Artificiais Construídos por Impressão 3D e o uso de Misturas Cimentícias Sustentáveis
  • Projeto 8 – Tour Virtual Imersivo pelo Vale dos Dinossauros em Sousa-PB

Projetos da rede estadual

As escolas estaduais da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação, a Seduc, também levou oito projetos para o evento em Brasília. Confira a lista:

  • Projeto 1 – Urna Eletrônica Escolar: Democracia, Inovação e Protagonismo Juvenil. Projeto
  • Projeto 2 – Produção de Velas Orgânicas e Repelentes aos Mosquitos-palha e ao Aedes.
  • Projeto 3 – Agrosocial: Tecnologia Digital e Sustentabilidade para a Agricultura Familiar.
  • Projeto 4 – Criatividade em Circuitos com Arduino: Inovação para um Futuro Sustentável.
  • Projeto 5 – BIOMAKE.
  • Projeto 6 – Criação de ilhas flutuantes para o tratamento da água da lagoa no município de Puxinanã-PB: Um estímulo a soluções sustentáveis no ensino público.
  • Projeto 7 – SOLUS – O sistema agrícola do futuro Projeto
  • Projeto 8 – Tecnologia Interativa para Saúde Mental e Desenvolvimento Humano

(*A repórter viajou a convite do MEC)

