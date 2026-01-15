Homem é preso na PB suspeito de adulterar bebidas com metanol

Local onde as bebidas que estariam sendo contaminadas por metanal estavam sendo mantidas, em Alagoa Nova. TV Cabo Branco/Reprodução

Um homem foi preso em flagrante suspeito de adulterar bebidas usando metanol nesta segunda-feira (6), na cidade de Alagoa Nova, no Brejo da Paraíba.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com Ari Reis, secretário de Saúde da Paraíba, a Polícia Civil encontrou indícios de adulteração de bebidas alcoólicas no local onde o homem foi preso. A bebida foi apreendida pela polícia para passar por análise

A investigação se iniciou a partir do caso de suspeita de intoxicação por metanol que causou a morte de um homem de 32 anos, que foi internado no Hospital Regional de Picuí e e depois transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde acabou morrendo.

Segundo dito pelo secretário de Saúde do estado, a Polícia Civil realizou uma operação de rastreio para localizar depósitos de bebidas e armazéns da região que pudessem ter fornecido os produtos contaminados por metanol que supostamente teriam sido consumidos pela vítima.

Ainda conforme informado pelo secretário, um grupo de trabalho foi montado na Secretaria de Estado da Saúde (SES) para treinar a equipe de saúde para receber pacientes que apresentem sintomas de contaminação por metanol e cuidar da assistência e prevenção de casos suspeitos.

A ação está sendo coordenada em conjunto com a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa), que atua na fiscalização de casos suspeitos em conjunto com a Polícia Civil.