Atualização cadastral do programa ‘Pão e Leite’ inicia nesta terça-feira



06/10/2025 |

15:30 |

38

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), inicia, nesta terça-feira (7), a atualização cadastral dos beneficiados pelo programa Pão e Leite. O procedimento, que é obrigatório, deve ser realizado até o fim do mês de outubro pelo site www.maispaoeleite.com.br.

Para efetivar a atualização, os titulares precisam preencher o questionário disponível no site e anexar a documentação pessoal (RG, CPF, comprovante de residência, folha resumo ou cartão do NIS) e de seus dependentes. No caso de famílias com pessoas com deficiência, será necessário incluir também o laudo médico.

A Sedes vai disponibilizar também a sala de computadores do Centro de Referência da Cidadania (CRC) de Mangabeira para as pessoas que tiverem dificuldade de acessar o site para realizar a atualização cadastral. Mais informações podem ser obtidas pelo número (83) 3213-5360.

Programa – Atualmente, mais de 13 mil famílias de João Pessoa são contempladas pelo programa Pão e Leite, que assegura o valor mensal de R$ 70. O benefício pode ser utilizado em 135 estabelecimentos credenciados, contribuindo para a segurança alimentar e o fortalecimento da economia local.