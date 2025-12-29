GESTÃO MUNICIPAL REALIZA PAGAMENTO DE FUNCIONALISMO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Nesta segunda-feira (30) o funcionalismo público municipal de São José do Seridó inicia a semana com dinheiro no bolso. Já são oito meses com o pagamento realizado rigorosamente em dia.





“Foram repassados recursos na ordem de R$571.539,14. Esses recursos ale´m de garantir a sobrevive^ncia de quem se dedica ao servic¸o pu´blico, aquecem o come´rcio e fortalecem a economia de São José do Seridó”, frisou o prefeito Jackson Dantas.





O pagamento da folha salarial do funcionalismo público de São José do Seridó é uma ação realizada através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SEAGEP) e Planejamento, Fazenda e Tributação (SEMPLA).