segunda-feira, dezembro 29, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

GESTÃO MUNICIPAL REALIZA PAGAMENTO DE FUNCIONALISMO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

Nesta segunda-feira (30) o funcionalismo público municipal de São José do Seridó inicia a semana com dinheiro no bolso. Já são oito meses com o pagamento realizado rigorosamente em dia.


“Foram repassados recursos na ordem de R$571.539,14. Esses recursos ale´m de garantir a sobrevive^ncia de quem se dedica ao servic¸o pu´blico, aquecem o come´rcio e fortalecem a economia de São José do Seridó”, frisou o prefeito Jackson Dantas.


O pagamento da folha salarial do funcionalismo público de São José do Seridó é uma ação realizada através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SEAGEP) e Planejamento, Fazenda e Tributação (SEMPLA).

Você pode gostar também

GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA

admin1

artistas de São José do Seridó encantam no Palco José Pio

admin1

SECRETARIA DE AGRICULTURA DÁ CONTINUIDADE AO CADASTRAMENTO PARA O CORTE DE TERRA 2024 EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1