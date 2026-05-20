Operário-PR x Criciúma; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Operário-PR x Criciúma é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (01) às 21h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Fantasma como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

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Operário-PR x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações do duelo pela Série B

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Operário-PR e Criciúma entram em campo nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o início do segundo turno da competição, com ambas as equipes em situações distintas na tabela, mas com objetivos semelhantes: se aproximar do G4.

Onde assistir Operário-PR x Criciúma ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ e ESPN. Além disso, o ge realiza cobertura em tempo real com lances minuto a minuto e atualizações ao longo do confronto.

Situação das equipes

Operário-PR

O time comandado por Alex de Souza chega embalado por quatro jogos de invencibilidade, mas com desempenho ainda inconsistente: são três empates e apenas uma vitória nesse período. Com 23 pontos, o Fantasma ocupa a 13ª colocação, a sete do G4 e apenas três da zona de rebaixamento. A equipe busca começar o returno com vitória diante de sua torcida.

Criciúma

O Tigre vive seu melhor momento na competição. Após flertar com a zona de rebaixamento, engatou uma série invicta de cinco jogos e fechou o primeiro turno com 29 pontos, apenas um atrás do G4. Sob o comando de Eduardo Baptista, o time catarinense tenta manter a boa fase e sonha com o acesso à elite.

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Prováveis escalações

Operário-PR – Técnico: Alex de Souza

Com o retorno do meia Neto Paraíba, suspenso na última rodada, o Operário também terá mudança no ataque. Rodrigo Rodrigues, que viajou à Espanha por questões de cidadania, não participa da partida. A disputa pela vaga fica entre Ademílson e Brenno.

Provável escalação:

Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Gabriel Feliciano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Ademílson (ou Brenno) e Vinicius Mingotti.

Desfalques:

Daniel Amorim (fase de transição).

Pendurados:

Joseph, Rodrigo Rodrigues, Diogo Mateus, Gabriel Feliciano, Pedro Lucas e Miranda.

Criciúma – Técnico: Eduardo Baptista

O Criciúma terá que lidar com três suspensões importantes: Benevenuto, Gui Lobo e Diego Gonçalves estão fora por acúmulo de cartões. O zagueiro Yan Souto deve entrar na defesa, enquanto Leo Naldi será o substituto no meio. No ataque, o técnico ainda estuda entre manter Jhonata Robert mais avançado ou optar por uma das alternativas no banco.

Provável escalação:

Alisson; Yan Souto, Rodrigo e Léo Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Leo Naldi e Jean Carlos (ou Benjamín Borasi); Felipinho, Nicolas e Jhonata Robert.

Desfalques:

João Carlos, Jonathan, Juninho e Thales (todos no DM).

Pendurados:

Luiz Henrique, Marcinho, Rodrigo, Sassá e Yan Souto.

Arbitragem

Árbitro principal: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) Assistente 2: Lehi Sousa Silva (DF)

Lehi Sousa Silva (DF) Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

Murilo Ugolini Klein (PR) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Retrospecto e expectativas

O confronto promete equilíbrio. O Operário, apesar da posição abaixo na tabela, costuma fazer jogos duros em casa. Já o Criciúma chega embalado, com moral elevado e motivado para entrar no G4. A tendência é de um duelo tático, com chances para ambos os lados.

Com a Série B chegando à sua metade decisiva, cada ponto se torna vital, especialmente para equipes que almejam brigar por acesso ou evitar o rebaixamento. A partida em Ponta Grossa será, portanto, mais do que um simples duelo de meio de tabela: pode definir rumos para a sequência do campeonato.

Ficha técnica

Jogo: Operário-PR x Criciúma

Data: Sexta-feira, 01 de agosto de 2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

Transmissão: Disney+ e ESPN

Cobertura em tempo real: ge.globo.com

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Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.