Victor Ferraz, Gleide Costa e Marcel Santos tiram Licença B de treinador na CBF

No mundo do futebol, a cada temporada que passa, é perceptível a necessidade de aprimoramento e estudo, e não apenas de vocação. Muito por isso os profissionais envolvidos na modalidade buscam cursos para engrandecer seu currículo. O mais importante em termos de CBF é o “CBF Academy”, que teve no último fim de semana a participação dos paraibanos Marcel Santos, Gleide Costa e Victor Ferraz, todos tirando Licença B.

Marcel Santos, Gleide Costa e Victor Ferraz no curso da CBF. (Foto: acervo pessoal/Marcel Santos)

Os cursos CBF Academy preparam técnicos para todas as divisões do futebol nacional e são divididos em Licença A, B, C e PRO.

Marcel Santos, que esteve comandando o Pombal no Paraibano deste ano, Gleide Costa, técnica do Belo e com uma grande história no futebol feminino da Paraíba, e o jogador e empresário Victor Ferraz foram colegas de turma para a Licença B. Nas redes sociais o trio fez registros da participação no curso.

O próximo desafio de Gleide com as Belas é pela Copa Maria Bonita e também pelo Campeonato Paraibano. Já Marcel comandará o Atlético de Cajazeiras na 2ª divisão do Paraibano. Já Victor Ferraz segue sem clube desde o fim do Paraibano, quando vestiu a camisa do Serra Branca.

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