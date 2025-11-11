Ministro da Saúde desembarca em João Pessoa na próxima terça

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. (Foto: Reprodução XP)

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, desembarca na Paraíba na próxima semana. Ele vai participar, no dia do aniversário da cidade, na terça-feira (05), da inauguração do Hospital da Mulher, no Bairro de Cruz das Armas.

O evento será organizado pelo Governo do Estado, momento em que também falará sobre outros assuntos da pasta, a exemplo do programa ‘Agora tem Especialistas’, que visa reduzir a fila de atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

O ministro ainda define se viajará a uma cidade do sertão paraibano no mesmo dia.

Hospital da Mulher

O Hospital da Mulher de João Pessoa será inaugurado oficialmente durante a programação alusiva ao aniversário da cidade, no dia 5 de agosto. A unidade foi denominada de Creuza Pires, ex-vereadora pessoense, que também se destacou no município por sua atuação como empresária e pelo engajamento em causas sociais, sobretudo em favor dos idosos.

De acordo com o Governo do Estado, o Hospital da Mulher conta com ambulatório, banco de leite humano, centro de imagem, centro de parto normal, centro cirúrgico obstétrico, Unidades de Terapia Intensiva (adulto e neonatal) e unidades de cuidados intermediários (adulto, convencional e canguru).