datas, fatos e feriados de agosto de 2025

Assim como julho, agosto de 2025 também não terá nenhum feriado. O oitavo mês do ano é marcado, principalmente por datas comemorativas, como o Dia dos Pais, e dias para pensarmos na saúde (como o Dia Nacional de Combate ao Fumo) ou em questões da nossa sociedade (como o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica).

No dia 5 de agosto é celebrado o Dia Nacional da Saúde. Instituída em 1967, a data que promove a educação sanitária e incentiva hábitos saudáveis entre os brasileiros foi tema de matérias especiais no História Hoje, da Radioagência Nacional, em 2020, e no Repórter Brasil, em 2016.

Outra data importante em relação à saúde no mês de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo no dia 29. A data foi criada pela Lei nº 7.488/86 e é uma oportunidade de conscientizar sobre os males do tabagismo (inclusive dos cigarros eletrônicos). A efeméride foi tema da matérias na Agência Brasil em 2020 e 2024 e do Repórter Brasil em 2016 e 2019.

Uma das datas mais importantes do mês é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, em 12 de agosto. Ela rememora a luta por garantias fundamentais e homenageia figuras marcantes da resistência, como a sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. No ano passado, o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, falou sobre a origem da data.

Também no campo dos direitos humanos, há o Dia Internacional dos Povos Indígenas em 9 de agosto. Trata-se de uma celebração que existe desde 1994, foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e convida à reflexão sobre os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas (inclusive no Brasil). A efeméride foi tema de uma reportagem especial da Rádio Nacional e um vídeo da TV Brasil.

Para fechar o mês, temos o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, em 29 de agosto. Instituída após o 1º Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE), realizado em 1996, a data fortalece o debate sobre direitos, representatividade e enfrentamento à violência e à lesbofobia e foi tema de matéria na Radioagência Nacional, em 2023, e do Viva Maria, da Radio Nacional da Amazônia, em 2024.

Nascimento do sociólogo francês Pierre Félix Bourdieu (95 anos) Agosto Verde – Mês da Primeira Infância Dia do Poeta de Literatura de Cordel Dia Mundial da Amamentação – comemoração internacional criada em 1992 pela Aliança de Ação Mundial pró-amamentação, para ser festejada na data da abertura da “Semana Mundial do Aleitamento Materno”. Promove o exercício da amamentação natural para bebês de até 2 anos de idade e combate a desnutrição infantil Dia Nacional do Selo – dia da emissão do primeiro selo postal brasileiro Dia Nacional do Maracatu Dia Internacional da Cerveja – comemorada na primeira sexta-feira de Agosto, a data foi lançada em 2007 na cidade norte-americana de Santa Cruz na Califórnia, como uma forma de homenagear um bar local, e se expandiu para outros países Primeira irradiação do Programa Calendário Kolynos, na Rádio Nacional (70 anos)

Morte do jornalista, crítico literário, ensaísta e romancista baiano Adonias Aguiar Filho (35 anos). Ele ocupou a Cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras O Brasil estreia nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, conquistando suas primeiras medalhas (105 anos) Lançamento do jornal fluminense “Gazeta de Notícias” (150 anos). O periódico introduziu uma série de inovações na imprensa brasileira, como o emprego do clichê, das caricaturas e da técnica de entrevistas, chegando a ser um dos principais jornais da capital federal durante a República Velha

Nascimento do poeta e letrista fluminense Arnoldo Medeiros (80 anos) Nascimento do instrumentista e compositor fluminense Dom Um Romão (100 anos) – ligado ao começo da Bossa Nova O esportista Guilherme Paraense conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil em uma olimpíada, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na modalidade tiro (105 anos) Dia do Capoeirista – apesar de haver polêmicas sobre a definição dessa data, ela é referenciada em sites oficiais de órgãos federais e vários estados a incluíram em seus calendários

Morte do ator hispano-brasileiro Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Díaz, o Oscarito (55 anos) Morte do escritor dinarmaquês Hans Christian Andersen (150 anos) – escreveu peças de teatro, canções patrióticas, contos, histórias e, principalmente, contos de fadas, pelos quais é mundialmente conhecido Morte do instrumentista e compositor fluminense José Barbosa da Silva, o Sinhô (95 anos) – considerado um dos mais talentosos compositores de samba, para muitos o maior da primeira fase do samba carioca Lançamento do programa Caricaturas, na Rádio Nacional (78 anos) – veiculado entre o fim da década de 40 e início da década de 50, em cada episódio uma personalidade era homenageada com a dramatização de momentos marcantes de sua biografia

Nascimento da atriz e cantora fluminense Maria José Gonzáles, a Zezé Fonseca (110 anos) – em 1939 começou a atuar na Rádio Nacional Morte da cantora e atriz luso-brasileira Carmen Miranda (70 anos) Nascimento do engenheiro aeroespacial e astronauta estadunidense Neil Armstrong (95 anos) – um dos participantes da primeira alunissagem tripulada da história Acidente na mina San José aprisiona 33 mineiros chilenos a aproximadamente 700 metros abaixo do solo por 69 dias (15 anos) Dia Nacional da Saúde – comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 5.352 de 8 de novembro de 1967, com a finalidade de promover a educação sanitária e despertar no povo a consciência do valor da saúde Dia Nacional da Vigilância Sanitária – comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei Nº 13.098 de 27 de janeiro de 2015. Durante a data deverão ser realizadas atividades celebrativas envolvendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema de Vigilância Sanitária em todas as esferas de governo Inicia a primeira edição do Free Jazz Festival (40 anos) Paraíba é fundada como capitania, tendo início as construções do Forte da Cidade e surgindo assim, dois anos depois, a Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, primeiro nome dado à cidade de João Pessoa (440 anos)

Nascimento do compositor, cantor, humorista e ator paulista João Rubinato, o Adoniran Barbosa (115 anos) Nascimento do compositor e letrista fluminense Paulo Sérgio Valle (85 anos) Morte do cantor e compositor cubano Ibrahim Ferrer (20 anos) – ele fez parte do Buena Vista Social Club A cidade japonesa de Hiroshima é devastada pela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (80 anos) Inauguração da primeira Delegacia da Mulher no Brasil, em São Paulo (40 anos) Dia Nacional dos Profissionais da Educação Lançamento do Programa Revista Brasil, na Rádio Nacional de Brasília (39 anos)

Nascimento do multi-instrumentista e compositor paulista Ângelo Apolônio, o Poli (105 anos)

Nascimento do compositor fluminense Roberto Roberti (110 anos) – em 20 de outubro de 1938, Roberti e vários outros autores deram o primeiro passo para a formação da Associação Brasileira de Compositores e Autores (ABCA). Em 22 de junho de 1942, fundaram finalmente a União Brasileira de Compositores (UBC) A cidade japonesa de Nagasaki é devastada pela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (80 anos) Betty Boop estreia como desenho animado, espelhando-se nas divas da década de 1930, ao som de muito jazz (95 anos) Dia Internacional dos Povos Indígenas – comemoração mundial que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução 49/214 de 23 de dezembro de 1994

Morte do sociólogo e político paulista Florestan Fernandes (30 anos) Nascimento do político mineiro Gustavo Capanema Filho (125 anos) – foi ministro da Educação e fundador de dois órgãos de destacada atuação ao longo do Estado Novo: o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Nacional do Livro, fundados em novembro e dezembro de 1937, respectivamente. Dia dos Pais – comemoração móvel extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering, com o propósito de atrair anúncios de produtos que poderiam ser dados de presente, cuja celebração ocorre no segundo domingo de Agosto

Dia do Advogado – data comemorativa em memória da criação das duas primeiras faculdades de Direito do país, no ano de 1827. Nesse dia também ocorre o Dia do Pendura, comemorado por estudantes brasileiros de Direito, que vão aos restaurantes, comem e bebem e, depois, mandam “pendurar” a conta Iniciada a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos (45 anos) Fundação da Academia Maceioense de Letras (70 anos)

Foi encontrado o maior, mais extenso e mais bem preservado espécime de Tyrannosaurus rex, o FMNH PR 2081, apelidado de “Sue” (35 anos) Dia Internacional da Juventude – comemoração instituída pela ONU na sua resolução Nº 54/120, de 17 de dezembro de 1999 Dia Nacional dos Direitos Humanos Dia Nacional das Artes

Nascimento do compositor, maestro e instrumentista carioca/fluminense Pedro da Cruz Salgado (135 anos) – considerado o “Rei das bandas musicais” e homenageado com uma Batuta de Prata, prêmio antes concedido apenas para os maestros Carlos Gomes e Villa-Lobos Morte do poeta e prosador mineiro Murilo Monteiro Mendes (50 anos) – expoente do surrealismo na literatura brasileira Criação da Estação Ecológica Angatuba, importante reserva natural do encontro do Cerrado com a Mata Atlântica (40 anos)

Fundação da Associação Portuguesa de Desportos, clube de futebol de São Paulo (105 anos) Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável

Japão aceita os termos aliados de rendição na Segunda Guerra Mundial e o Imperador lê o discurso do Rescrito Imperial do Término da Guerra (80 anos)

Morte do escritor português Eça de Queiroz (125 anos) Dia do Profissional de Almoxarifado

Nascimento do sambista fluminense Antônio Candeia Filho, o Candeia (90 anos) Dia Nacional do Patrimônio Cultural

Lançamento da primeira pílula anticoncepcional, nos Estados Unidos (65 anos)

Dia Mundial da Fotografia – comemorado para marcar a data de 19 de agosto de 1849, em que o Daguerreótipo, um invento do pesquisador francês Louis Jacques Mandé Daguerre, foi anunciado ao mundo na Academia de Ciências da França em Paris Dia Nacional do Historiador – comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 12.130 de 17 de dezembro de 2009, para marcar a data do nascimento do diplomata, político, jornalista, historiador e literato brasileiro Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que nasceu em 19 de agosto de 1849 e que, mesmo tendo sido educado por uma família escravocrata, optou pela luta em favor dos escravos do Brasil Dia Nacional do Ciclista – comemorado extraoficialmente no Brasil para marcar a data da morte do ambientalista, biólogo e ciclista brasileiro Pedro Davison no dia 19 de agosto de 2006, depois dele ser atropelado por um motorista alcoolizado enquanto pedalava em pleno Eixo Rodoviário da cidade brasileira de Brasília-DF Dia Mundial Humanitário – comemoração instituída pela 63ª Assembleia Geral da ONU na Resolução A-63-L.49, de 11 de dezembro de 2008, em tributo dos cerca de 100 prestadores humanitários de serviços que foram vitimados mortalmente em serviço por ano na primeira década do século 21, e para marcar a data do atentado de 19 de agosto de 2003 contra a sede da ONU em Bagdá, no Iraque Aniversário de Planaltina, região administrativa do Distrito Federal (166 anos)

Nascimento do escritor estadunidense Howard Phillips Lovecraft (135 anos) – mais conhecido por H. P. Lovecraft, revolucionou o gênero de terror, atribuindo-lhe elementos fantásticos típicos dos gêneros de fantasia e ficção científica Programa Viking: a NASA lança a sonda Viking 1 em direção a Marte (50 anos) Fundação do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore em Maceió (50 anos)

Morte do intelectual e revolucionário bolchevique ucraniano Leon Trótski (85 anos) Início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Primeira aparição do movimento “Jovem Guarda”, pelo cantor e compositor Roberto Carlos, em companhia do também cantor e compositor Erasmo Carlos e da cantora Wanderléa, na TV Record de São Paulo (60 anos) Dia do Folclore

Emissão do relatório sobre a formação de depressão tropical, dando início à história meteorológica do devastador Furacão Katrina (20 anos)

Eclosão da Revolução Liberal do Porto (205 anos) – o movimento resultou no retorno (1821) da Corte Portuguesa, que se transferira para o Brasil durante a Guerra Peninsular, e no fim do absolutismo em Portugal, com a ratificação e implementação da primeira Constituição Portuguesa (1822) Lançamento do Microsoft Windows 95 (30 anos) – sistema operacional que revolucionou o mercado e passou a vir instalado por padrão com o MS-DOS 7.0 (e não mais separado, como era antes), sendo o principal lançamento da empresa na década de 1990

Morte do filósofo prussiano Friedrich Nietzsche (125 anos) Uruguai declara independência do Brasil (200 anos) Dia do Soldado – a data homenageia o dia do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 25 de agosto de 1803, patrono do Exército Brasileiro que se tornou conhecido como “o pacificador”, após sufocar muitas rebeliões contra o Império

Nascimento da religiosa naturalizada indiana Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, conhecida como Madre Teresa de Calcutá (115 anos) – canonizada em 2016 pelo Papa Francisco Dia Internacional da Igualdade Feminina

Nascimento do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel (255 anos) – considerado um dos mais importantes e influentes filósofos da história, pode ser incluído naquilo que se chamou de Idealismo Alemão Morte do jurista, político, historiador, professor, ensaísta e crítico mineiro Afonso Arinos de Melo Franco (35 anos) – destaca-se pela autoria da Lei Afonso Arinos contra a discriminação racial, em 1951. Ocupou a Cadeira 25 da Academia Brasileira de Letras Instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações (63 anos) – lei que garantiu a reserva do horário das 19h às 20h para a série radiofônica “A Voz do Brasil”, de veiculação obrigatória (exceto em fins de semana e feriados nacionais) em todas as emissoras de rádio do Brasil

Primeira transmissão do extinto programa “Repórter Esso”, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (84 anos) – o primeiro radiojornal brasileiro Estreia do quadro Rádio Memória, parceria da Gerência de Acervo da EBC com a Rádio MEC (06 anos)

Nascimento (provável) do escultor, entalhador e arquiteto mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (295 anos) Dia Nacional de Combate ao Fumo – comemoração do Brasil, instituída pela Lei Nº 7.488 de 11 de junho de 1986 Dia Nacional da Visibilidade Lésbica – foi instituída no Brasil pelo 1º SENALE (Seminário Nacional de Lésbicas), ocorrido em 1996 na cidade do Rio de Janeiro, com debates sobre sexualidade, saúde, violência, entre outras questões relacionadas com o direito inalienável de uma mulher amar outra mulher Dia Mundial Contra Testes Nucleares – data reconhecida pela ONU Início do funcionamento da Rádio Nacional FM de Brasília (49 anos) – a inauguração oficial foi em 23 de junho de 1977

Nascimento do cantor cubano Bienvenido Rosendo Granda Aguillera (110 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Antônio Gilson Porfírio, o Agepê (30 anos) Dia Internacional das Nações Unidas para as Vítimas de Desaparecimentos Forçados – comemoração instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução Nº 65/209 de 21 de dezembro de 2010, que já era celebrada desde 1981 na América Latina e Caribe, contando também com o apoio de conceituadas entidades internacionais de ajuda humanitária em todo o mundo Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla Aniversário do Lago Sul, região administrativa do Distrito Federal (65 anos) Primeira transmissão do programa “Ao vivo entre amigos”, da Rádio MEC (33 anos)

