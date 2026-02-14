Água Santa x Ceilândia; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Água Santa x Ceilândia: Tudo sobre o confronto dos 16 avos de final da Série D do Brasileirão

A partida entre Água Santa e Ceilândia acontece neste sábado, 2 de agosto de 2025, às 16h (horário local), válida pela ida dos 16 avos de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo promete muita disputa, já que é um confronto eliminatório e as duas equipes buscam garantir vantagem para o jogo de volta.

Detalhes do confronto

Data: 2 de agosto de 2025

2 de agosto de 2025 Horário: 16h (horário local / 19h UTC)

16h (horário local / 19h UTC) Local: A definir

A definir Campeonato: Brasileirão Série D – 16 avos de final (fase eliminatória)

Brasileirão Série D – 16 avos de final (fase eliminatória) Formato: Ida e volta

Neste momento decisivo da competição, Água Santa e Ceilândia sabem que não podem vacilar, pois qualquer erro pode comprometer a sequência rumo ao acesso à Série C em 2026.

Histórico e expectativas

Água Santa, tradicional equipe paulista, chega com o apoio da sua torcida e a missão de abrir vantagem para o segundo jogo fora de casa. Já o Ceilândia, time do Distrito Federal, quer surpreender longe de seus domínios e conquistar pontos importantes para seguir vivo na briga.

Como acompanhar ao vivo

Para os fãs que querem acompanhar o jogo em tempo real, plataformas como o Sofascore oferecem cobertura completa com atualizações instantâneas, estatísticas, tabelas, e vídeos dos melhores momentos. Além disso, o DAZN e canais regionais podem transmitir a partida, dependendo da região.

Por que acompanhar?

A Série D é uma competição cheia de surpresas, com times tradicionais buscando retomar espaço no futebol nacional e equipes emergentes querendo escrever sua história. Jogos como Água Santa x Ceilândia representam a paixão do futebol brasileiro em suas divisões mais competitivas.

Para ficar por dentro de todos os resultados, estatísticas e notícias da Série D do Brasileirão, continue acompanhando o MR News, sua fonte confiável de informação esportiva.