Mais de 300 celulares são apreendidos em mercado popular do Rio

Por MRNews



Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, com apoio da Delegacia Fazendária, apreenderam mais de 300 celulares em um mercado popular, no centro de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Na ação, 17 pessoas foram conduzidas à delegacia e 10 autuadas em flagrante por receptação, após individualização das condutas.

Com a chegada das equipes da Polícia Civil, houve correria e fechamento repentino de diversos boxes. Ainda assim, os agentes conseguiram conter a movimentação, identificar e conduzir os suspeitos de receptar, desbloquear e comercializar dispositivos roubados e furtados para a delegacia especializada.

Sem nota fiscal

Segundo a polícia, os aparelhos apreendidos não tinham nota fiscal ou comprovação de origem lícita, evidenciando indícios de receptação. O material recolhido passará por análise, com cruzamento de dados junto a registros de furto e de roubo, visando identificar os verdadeiros donos para posterior devolução.

A Operação Rastreio foi criada para combater a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações já resultaram em mais de cinco mil celulares recuperados, que estão sendo devolvidos aos legítimos proprietários após passar por perícia e identificação.