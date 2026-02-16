Sedurb divulga funcionamento de shoppings populares nos dias 4 e 5 de agosto
Sedurb divulga funcionamento de shoppings populares nos dias 4 e 5 de agosto
01/08/2025 |
09:00 |
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), responsável pela administração dos shoppings populares da capital, divulgou o horário de funcionamento dos equipamentos públicos no próximo dia 4 (véspera de feriado municipal), e no dia 5 (aniversário de João Pessoa).
Em datas comemorativas e feriados que compõem os calendários municipal, estadual e nacional, a Sedurb costuma deixar a critério dos comerciantes a definição sobre o expediente em cada estabelecimento.
Assim, na próxima segunda-feira (4) os shoppings populares da cidade funcionam normalmente, fechando apenas na terça-feira (5), quando será comemorado o aniversário de 440 anos de João Pessoa.
Horários de funcionamento dos shoppings populares:
Shopping 4&400
Av. B. Rohan – segunda a sábado – 8h às 17h
Shopping Terceirão
Av. Duque de Caxias – segunda a sábado – 8h às 16h
Centro Comercial de Passagem
Parque Solon de Lucena – segunda a sábado – 8h às 17h
Shopping do Varadouro
Ao lado do Terminal de Integração – segunda a sábado – 8h às 18h
Shopping dos Sapateiros
Travessa Frutuoso Barbosa – segunda a sábado – 8h às 17h