segunda-feira, fevereiro 16, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Sedurb divulga funcionamento de shoppings populares nos dias 4 e 5 de agosto

admin1

Feriadão

Sedurb divulga funcionamento de shoppings populares nos dias 4 e 5 de agosto


01/08/2025 |
09:00 |
1

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), responsável pela administração dos shoppings populares da capital, divulgou o horário de funcionamento dos equipamentos públicos no próximo dia 4 (véspera de feriado municipal), e no dia 5 (aniversário de João Pessoa).

Em datas comemorativas e feriados que compõem os calendários municipal, estadual e nacional, a Sedurb costuma deixar a critério dos comerciantes a definição sobre o expediente em cada estabelecimento.

Assim, na próxima segunda-feira (4) os shoppings populares da cidade funcionam normalmente, fechando apenas na terça-feira (5), quando será comemorado o aniversário de 440 anos de João Pessoa.

Horários de funcionamento dos shoppings populares:

Shopping 4&400

Av. B. Rohan – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping Terceirão

Av. Duque de Caxias – segunda a sábado – 8h às 16h

Centro Comercial de Passagem

Parque Solon de Lucena – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping do Varadouro

Ao lado do Terminal de Integração – segunda a sábado – 8h às 18h

Shopping dos Sapateiros

Travessa Frutuoso Barbosa – segunda a sábado – 8h às 17h

Você pode gostar também

Fundação Campeões do Amanhã abre inscrições para turmas de futebol na Arena da Graça

admin1

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

admin1

Sala do Empreendedor de João Pessoa lidera ranking nacional de atendimentos entre cidades brasileiras

admin1