Sedurb divulga funcionamento de shoppings populares nos dias 4 e 5 de agosto



01/08/2025 |

09:00 |

1

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), responsável pela administração dos shoppings populares da capital, divulgou o horário de funcionamento dos equipamentos públicos no próximo dia 4 (véspera de feriado municipal), e no dia 5 (aniversário de João Pessoa).

Em datas comemorativas e feriados que compõem os calendários municipal, estadual e nacional, a Sedurb costuma deixar a critério dos comerciantes a definição sobre o expediente em cada estabelecimento.

Assim, na próxima segunda-feira (4) os shoppings populares da cidade funcionam normalmente, fechando apenas na terça-feira (5), quando será comemorado o aniversário de 440 anos de João Pessoa.

Horários de funcionamento dos shoppings populares:

Shopping 4&400

Av. B. Rohan – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping Terceirão

Av. Duque de Caxias – segunda a sábado – 8h às 16h

Centro Comercial de Passagem

Parque Solon de Lucena – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping do Varadouro

Ao lado do Terminal de Integração – segunda a sábado – 8h às 18h

Shopping dos Sapateiros

Travessa Frutuoso Barbosa – segunda a sábado – 8h às 17h