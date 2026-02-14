sábado, fevereiro 14, 2026
Apoio e cidadania: Município alinha atendimento aos catadores com o SEBRAE

Esta semana, a equipe do CRAS e do Cadastro Único de Jardim do Seridó participou de uma reunião com a consultora do SEBRAE-RN, Jeane Fonseca, para discutir estratégias de atendimento aos catadores do município dentro das ações do Programa Pró-Catador.

O encontro teve como objetivo principal alinhar o fluxo de atendimento e fortalecer a articulação entre as instituições envolvidas, garantindo acesso a direitos, inclusão social e reconhecimento do trabalho desempenhado pelos catadores e catadoras de materiais recicláveis.

A iniciativa busca desenvolver ações integradas de Assistência Social, inclusão produtiva e sustentabilidade ambiental, fortalecendo as políticas públicas.

O Programa Pró-Catador é uma política intersetorial que busca apoiar e valorizar os trabalhadores da reciclagem, promovendo cidadania, geração de renda e melhoria na gestão de resíduos sólidos.

