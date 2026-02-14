ASSISTIR CSA x Botafogo-PB Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (02), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre CSA x Botafogo-PB é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (02) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

CSA x Botafogo-PB: Horário, Escalações e Onde Assistir ao Jogo da Série C do Brasileirão

Neste sábado, 2 de agosto de 2025, CSA e Botafogo-PB se enfrentam pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e promete muita emoção para os torcedores das duas equipes.

Como chega o CSA

O time alagoano busca manter o embalo da boa atuação na Copa do Brasil contra o Vasco e, ao mesmo tempo, encerrar uma sequência de jogos sem vitória na Série C. Para este confronto, o CSA não poderá contar com o experiente zagueiro Betão, que está suspenso, mas terá o retorno importante de Enzo e Baianinho, reforçando o meio-campo e o setor ofensivo.

O técnico Márcio Fernandes deve escalar a equipe com Gabriel Félix no gol; Felipe Albuquerque, Islan, Luiz Gustavo (ou Léo Costa) e Enzo na defesa; Camacho, Gustavo Nicola, Brayann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira (Marcelinho) no meio-campo; e Tiago Marques na linha de frente.

Como chega o Botafogo-PB

O Belo vem mostrando uma campanha consistente e está muito próximo de garantir uma vaga no G8, zona de acesso para a Série B. Contudo, a equipe também precisa ficar atenta, pois está apenas dois pontos à frente do Itabaiana, que ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento.

Sem Henrique Dourado, principal atacante e esperança de gols da equipe, o Botafogo-PB aposta em Rodrigo Alves para tentar furar a defesa do CSA. O técnico Evaristo Piza deve mandar a campo a seguinte formação: Michael no gol; Erick (Ynaiã), Wendel Lomar, Reniê e Evandro na defesa; Gama, Thallyson e Igor Maduro no meio; e no ataque Gabriel Honório (João Diogo), Rodrigo Alves e Denílson.

Onde assistir CSA x Botafogo-PB ao vivo

A transmissão oficial da partida será feita pelo canal DAZN, que detém os direitos de transmissão da Série C. Para quem prefere acompanhar as informações em tempo real, o site 365Scores fará a cobertura detalhada com placar ao vivo, estatísticas, escalações, classificação e outras novidades do confronto.

Ficha técnica

Data: 2 de agosto de 2025

2 de agosto de 2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé – Maceió (AL) Árbitro: A definir

A definir Provável escalação do CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Luiz Gustavo (Léo Costa) e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Brayann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira (Marcelinho); Tiago Marques

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Luiz Gustavo (Léo Costa) e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Brayann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira (Marcelinho); Tiago Marques Técnico do CSA: Márcio Fernandes

Márcio Fernandes Provável escalação do Botafogo-PB: Michael; Erick (Ynaiã), Wendel Lomar, Reniê e Evandro; Gama, Thallyson e Igor Maduro; Gabriel Honório (João Diogo), Rodrigo Alves e Denílson

Michael; Erick (Ynaiã), Wendel Lomar, Reniê e Evandro; Gama, Thallyson e Igor Maduro; Gabriel Honório (João Diogo), Rodrigo Alves e Denílson Técnico do Botafogo-PB: Evaristo Piza

Evaristo Piza Onde assistir: DAZN e cobertura em tempo real pelo 365Scores

Para acompanhar todos os detalhes deste e de outros jogos da Série C do Brasileirão, além dos resultados ao vivo e informações atualizadas, acesse o site do 365Scores e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional.

