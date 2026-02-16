TV Brasil transmite final da Copa América Feminina de futebol

Por MRNews



A TV Brasil vai transmitir a decisão da Conmebol Copa América Feminina 2025 com o clássico Colômbia x Brasil neste sábado (2), às 18h. A jornada esportiva da emissora pública para a final da competição começa mais cedo, às 17h30, com 30 minutos de pré-jogo. A partida será disputada no estádio Casa Blanca, em Quito, capital do Equador.

O confronto pelo título tem narração de Luciana Zogaib e comentários de Brenda Balbi e Rachel Motta.

A emissora pública fez uma cobertura especial da competição ao exibir todas as seis partidas da seleção brasileira no torneio. A campanha até agora invicta do elenco treinado por Arthur Elias ganhou espaço privilegiado na programação da TV Brasil.

Manifestantes queimam bandeira dos EUA e boneco de Trump em embaixada

Eliane Cantanhêde é demitida da Globo após fala polêmica politica e ‘mortezinhas’ em Israel

Hegemonia

Presente em todas as dez finais de Copa América Feminina, a seleção canarinho tenta a conquista de sua nona taça. A Amarelinha só foi derrotada na decisão de 2006 pela Argentina.

Para chegar à final, Colômbia e Brasil eliminaram Argentina e Uruguai, respectivamente. Além da classificação para a decisão, os resultados garantiram vaga para as duas seleções nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Já Uruguai e Argentina asseguraram classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027, junto com o Paraguai, que terminou a Copa América deste ano na quinta posição.

Na semifinal, a seleção brasileira goleou a uruguaia por 5 x 1. Os gols brasileiros foram marcados por Amanda Gutierrez (duas vezes), Marta, de pênalti, Gio Garbelini e Dudinha. O Uruguai descontou com o gol contra de Isa Haas. Já a Colômbia empatou com a Argentina no tempo regulamentar e ganhou por 5 x 4 na cobrança de penalidades máximas.

Rivalidade

O duelo Brasil x Colômbia se consolidou como a principal rivalidade do futebol feminino no continente. As duas seleções já se enfrentaram na fase de grupos da atual edição do campeonato. O embate acompanhado pelo canal público terminou empatado por 0 x 0 pela última rodada do Grupo B.

Filho de Preta Gil toma decisão dias após a morte da cantora

Julgamento de réus de trama golpista termina este ano, diz Moraes

O clássico reedita a final da última Copa América Feminina, em 2022, conquistada pela seleção canarinho com vitória por 1 a 0. A promissora geração também levou a Colômbia às quartas de final da Copa do Mundo de 2023, resultado que confirmou a rival como uma das novas forças da modalidade na América do Sul.

Campanhas no torneio

Com quatro vitórias e um empate, o Brasil tem o melhor desempenho no torneio. A seleção nacional marcou 17 gols e sofreu apenas dois, após ficar na liderança do Grupo B na primeira fase da competição com um retrospecto de invencibilidade e ganhar o mata-mata das semifinais.

Além da vitória por 5 x 1 contra o Uruguai na última partida eliminatória, a Amarelinha passou com facilidade por Venezuela (2 x 0), Bolívia (6 x 0) e Paraguai (4 x 1). O único empate foi exatamente contra a Colômbia no 0 x 0 derradeiro do Grupo B da Conmebol Copa América Feminina 2025.

A seleção adversária conquistou duas vitórias contra Paraguai (4 x 1) e Bolívia (8 x0), na maior goleada do torneio. Ainda na primeira fase teve dois empates contra Venezuela e Brasil por 0 x 0, mesmo resultado da semifinal em que superou a Argentina nos pênaltis.

Competição

A primeira fase da Conmebol Copa América Feminina 2025 foi disputada no sistema de pontos corridos em dois grupos com cinco seleções cada que jogaram entre si. As duas mais bem classificadas asseguraram vaga para as semifinais que ocorrem em confrontos eliminatórios únicos. As seleções ganhadoras do mata-mata decidem o torneio.

Maior vencedora e atual campeã da Conmebol Copa América Feminina, com o título de 2022, a seleção brasileira busca a nona taça este ano. O escrete canarinho levou oito títulos nas nove edições realizadas desde 1991. Na competição atual, o Brasil integrou o Grupo B, junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. O Grupo A foi formado por Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

A final será no dia 2 de agosto. Três estádios equatorianos recebem as partidas do torneio: Casa Blanca, da equipe LDU Quito; Chillogallo, do clube Aucas; e Banco Guayaquil, do time Independiente del Valle.

O Brasil já tinha vaga assegurada para a próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027, por ser o país-sede e também se garantiu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, ao chegar à final da Conmebol Copa América Feminina 2025.

Esporte feminino em destaque

A transmissão da Conmebol Copa América Feminina 2025 está integrada à estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte feminino em sua programação.

O canal exibe atualmente os jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e as fases decisivas das Séries A2 e A3 da modalidade, além das finais das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A TV Brasil também é a emissora oficial da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) e mostra os confrontos da competição.

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 167 emissoras de televisão e 165 de rádio, os torcedores de todo o país podem assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa dos campeonatos.

Repercussão das transmissões

A exibição do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol tem trazido cada vez mais espectadores para a TV Brasil. Em 2025, a audiência média da competição teve aumento de 23,8% em relação a 2024. Os números consideram a primeira fase da Série A1, que neste ano terminou em 18 de junho e são relativos às praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O desempenho representa 51% mais audiência que a média da TV Brasil em 2025.

O aumento da audiência veio acompanhado de crescimento do alcance médio de 118 mil para 140 mil domicílios por jogo. Também houve aumento no tempo domiciliar, o que representou uma média de 2 minutos a mais por partida.

Na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), a primeira fase do Brasileirão registrou aumento de 42,8% no alcance das emissoras parceiras: de 2,1 milhões de indivíduos em 2024 para 3 milhões em 2025. Essas são as praças e emissoras onde a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) possui coleta de programação: TV Brasil/SP, RJ e DF; Rede Minas/MG; TV Cultura do Pará/PA; TV UFG/GO; TVE/RS; TVU Recife/PE; TVE Bahia/ Salvador; TV UFSC/ SC; TV Encontro das Águas/AM; TV Ceará/CE.

“A TV Brasil se orgulha de ser a tela do esporte feminino. Acreditamos que o esporte merece e precisa de mais espaço, o que muitas vezes não ocorre na mídia comercial. É uma forma de incentivo e difusão da prática. Desde o ano passado, essa é uma diretriz clara da programação da TV pública”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Videocast Copa Delas

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do futebol feminino com o Copa Delas, videocast da TV Brasil disponível no Youtube. A produção esportiva traz entrevistas exclusivas, análises das partidas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes e a seleção brasileira.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Conmebol Copa América Feminina 2025 na TV Brasil

Final – Colômbia x Brasil – terça, dia 2/8, às 17h30