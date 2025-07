Governo faz cessão de veículos para associações, entidades e prefeituras do Cariri paraibano — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (SedapPB), fez a entrega simbólica de nove veículos para associações, entidades e prefeituras do Cariri Paraibano, com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos produtores rurais. A solenidade de entrega ocorreu na noite dessa sexta-feira (25), durante a abertura oficial da 23ª edição da festa Bode na Rua, no município de Gurjão, evento realizado pela prefeitura municipal com apoio do Governo do Estado.

O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), Joaquim Hugo, ao fazer a entrega dos veículos, destacou que a cessão dos veículos para as entidades, associações e prefeituras foi possível devido à renovação da frota da Defesa Agropecuária realizada pelo governador João Azevêdo, que promoveu a entrega de 50 veículos novos, durante a 55ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), em Campina Grande.

“Esses veículos que foram substituídos, nós temos feito a cessão para associações, prefeituras e consórcios, porque são veículos em bom estado que ainda têm uma vida útil muito longa e vai ajudar muito no trabalho junto aos produtores rurais, como aqui a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos de Gurjão”, afirmou Joaquim Hugo.

O secretário frisou durante a solenidade que a Sedap-PB tem como sua principal missão cuidar da “porteira para fora”. Ele citou como exemplo disso o apoio às exposições e feiras do agronegócio, consideradas vitrines da produção rural e espaço para a realização de negócios. E lembrou que ao chegar à Sedap-PB a Paraíba realizava três eventos do agronegócio anualmente, sendo que neste ano de 2025 serão mais de 60 feiras e exposições apoiadas pelo Governo do Estado, que reunirão público superior a 1 milhão de pessoas, o equivalente a um quarto da população paraibana.

“Nós entendemos que as exposições, além de facilitar a comercialização, é ter um ambiente propício a apresentação dos produtos e animais, também é um espaço para debates, encontros, reuniões”, comentou.

O secretário Joaquim Hugo também destacou a preocupação da Sedap-PB com a certificação dos produtos, como o queijo e o leite. Ele lembrou a criação do Sistema Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf-PB), por meio do Projeto de Lei do Governo do Estado que foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e que está sendo regulamentada. E comentou que a Lei do Susaf vai permitir a certificação dos produtos por meio do Sistema de Inspeção Municipal (SIM), possibilitando a sua comercialização em toda a Paraíba.

Com relação à estiagem, Joaquim Hugo relatou que o Governo do Estado está “fazendo parceria com os municípios polos e nós vamos ofertar ração de farelo de soja subsidiada a um preço de 50% do valor para o produtor de todo o Semiárido da Paraíba” para garantir alimentação aos rebanhos durante o período. Especificamente para a região do Sertão, a Sedap-PB está preparando “um volumoso de silagem para que a gente possa socorrer essa grande bacia leiteira”.

Durante a solenidade da entrega dos veículos, o prefeito de Gurjão, José Elias Borges, agradeceu a presença do secretário Joaquim Hugo representando o governador João Azevêdo na abertura oficial da 23ª edição no Bode na Rua, assim como a cessão dos veículos. “O Governo do Estado é um grande parceiro na realização do Bode na Rua e a cessão do veículo para a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos de Gurjão vai ampliar a assistência ao homem do campo, facilitando o atendimento e a prestação de serviços”, disse.

Já o presidente da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Júnior Nóbrega, salientou a importância da cessão dos carros pela Sedap-PB. “Queria agradecer ao secretário Joaquim Hugo pela sensibilidade no repasse dos veículos e no apoio que vem dando aos produtores rurais. A Sedap-PB tem feito um trabalho importante e esses veículos se ficassem em um depósito iriam virar sucata. Agora eles trarão melhoria nos serviços oferecidos ao homem do campo, ao produtor rural”, completou.

Os veículos cedidos pela Sedap-PB vão beneficiar a unidade da Apacco de Campina Grande; o Consórcio São Saruê, de Taperoá; a Associação Centro Vida Nordeste, de Prata; as Associações de Criadores de Caprinos e Ovinos dos municípios de Zabelê, Santo André, Gurjão, Amparo e Sumé; e a prefeitura municipal de Zabelê.

O presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Acosa) de Zabelê, Júnior Gadelha, explicou que a cessão do veículo pela Sedap-PB “é um importante apoio que vai facilitar o trabalho junto aos produtores rurais do município realizado pela associação”. Ele citou como exemplo a possibilidade de fazer mais visitas técnicas e pesquisas na zona rural.

A solenidade de cessão dos veículos às instituição em Gurjão teve a presença, ainda, do prefeito do município da cidade de Santo André, Edglei Amorim, e do gerente de Desenvolvimento Econômico do Programa Empreender-PB, Itamar Medeiros, que representou o secretário executivo Fabrício Feitosa, entre outras autoridades.

A 23ª edição do Bode na Rua, que ocorre até este domingo (27), é realizada pela Prefeitura de Gurjão com apoio do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, e do Governo Federal. O evento tem ainda a parceria do Sebrae-PB, Apacco, Banco do Nordeste, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB).