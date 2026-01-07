quarta-feira, janeiro 7, 2026
Sesad realizará duas ações de vacinação contra a covid-19 nesta sexta-feira (23)

A Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria de Saúde (Sesad), tem intensificado a vacinação da população local contra a COVID-19 e nesta sexta-feira (23) realizará duas ações de vacinação contra a doença.

A primeira, que acontecerá entre 8h e 10h, na UBS Maria Fausta, terá como público-alvo são-josé-seridoenses que se vacinaram com a D1 da Coronavac em 23 e 25 de junho. Já a segunda, que acontecerá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entre 8h e 10h, imunizará os munícipes com 36 anos ou mais com a D1 de uma das vacinas disponíveis.

