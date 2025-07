Al Gore e a sustentabilidade na Paraíba

A Expert XP, apontada como o maior evento de investimentos do mundo, transformou a capital paulista em um epicentro de discussões que, à primeira vista, podem parecer distantes, mas que pulsam com relevância direta para a Paraíba e todo o Nordeste. Com a presença de figuras como o ex-vice-presidente dos EUA e ativista ambiental, Al Gore, o evento lançou luz sobre um futuro econômico onde sustentabilidade e energia renovável são as moedas mais valiosas. E não estamos falando apenas moralmente, mas de valor financeiro mesmo. Aos 77 anos, Al Gore é uma das maiores lideranças globais em ESG e trouxe ao evento raciocínios e afirmações marcantes. Uma delas faz menção ao fato de que a sustentabilidade pode gerar muito dinheiro com todo um mercado emergente que ela traz. Daí a importância da transição energética urgente para as formas limpas, que são também mais baratas de produzir. “Com quase 90% de sua matriz energética vinda de fontes renováveis, o Brasil é um exemplo a ser seguido”, afirmou Al Gore, que destacou a posição de autoridade global do nosso país para liderar essa pauta.

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos é sócio-fundador de uma empresa global de investimentos sustentáveis. (Reprodução XP. Foto: Reginaldo Martins)

COP 30 e o Nordeste em pauta

Em novembro de 2025, Belém sediará a COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, evento global que promete redefinir os rumos da economia mundial nas próximas décadas. Para o governador do Pará, Hélder Barbalho, que também participou de um painel na Expert XP, a COP será o palco para consolidar a transição para uma “economia de baixas emissões”, onde a “floresta viva possa valer mais do que floresta morta”. Naturalmente, a Amazônia está no foco de muitas discussões. Mas, para nós, paraibanos e nordestinos, a fala de Barbalho na Expert XP ressoou também sobre a matriz energética da nossa região. “Energia e redução da dependência de combustíveis fósseis certamente é uma das principais agendas que estarão sendo discutidas na COP. E energia renovável é o caminho para que nós possamos fazer com que as ambições de redução de uso de combustíveis fósseis possam ser atingidas.” Barbalho destacou o papel fundamental das energias solar e eólica no Nordeste, em que a Paraíba ganha cada vez mais destaque.

Governador do Pará destacou a importância da COP 30 como um marco para a sustentabilidade do planeta. (Reprodução XP. Foto: Paulo Bareta)

O alerta de Al Gore e o exemplo paraibano

O impacto das mudanças climáticas foi trazido de forma visceral por Al Gore, que descreveu o aquecimento global como a presença de várias bombas atômicas na atmosfera, citando os 40 graus registrados em São Paulo no ano passado e a maior seca da história na Amazônia. O cenário é urgente, mas, segundo ele, o Brasil se destaca como um farol de esperança. Nesse contexto, a capacidade da Paraíba em gerar energia eólica de forma abundante e o crescente investimento em energia solar nos colocam em uma posição estratégica para atrair investimentos e gerar riqueza, alinhados com as demandas globais. Só no primeiro trimestre de 2025, segundo a Associação Paraibana de Energias Renováveis, foram instaladas mais de 2.800 usinas fotovoltaicas no estado. Isso representou um crescimento de 55% em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa é de que a Paraíba feche o ano com mais de 10 mil novas usinas instaladas, com destaque para cidades do interior e energia limpa em pequenos comércios e residências. Já na energia eólica, o estado se destaca com dezenas de parques, principalmente em cidades sertanejas, com investimentos constantes. Atualmente, 13,5% da energia elétrica produzida no Brasil são eólicos. E isso tem a contribuição direta e valiosa dos ventos paraibanos.

Há um recurso que talvez não haja em quantidade suficiente, que é a vontade política Al Gore – Ex-vice-presidente dos Estados Unidos

Oportunidade Imperdível

Al Gore deixou claro que “o futuro do investimento é o investimento sustentável”. Para ele, a transição energética não é uma escolha, mas uma inevitabilidade econômica. “A era dos combustíveis fósseis vai acabar porque nós temos energias limpas mais baratas. É uma oportunidade imperdível.”

Para a Paraíba, isso significa uma janela de oportunidades sem precedentes. Nossos ventos, nosso sol abundante e a expertise já desenvolvida na geração de energias renováveis nos posicionam como um polo atrativo para capital verde. A discussão levantada na Expert XP pavimenta o caminho para que o estado se beneficie diretamente dessa virada de chave global, gerando desenvolvimento econômico e oportunidades, inclusive no semiárido.

O desafio, como pontuado por Al Gore, reside, mais uma vez, na atuação dos representantes do povo. “Há um recurso que talvez não haja em quantidade suficiente, que é a vontade política”. A crítica principal é feita ao lobby do petróleo, que tem uma indústria bilionária e extremamente forte. A Expert XP nos mostrou uma pequena amostra da COP30 e suas principais discussões. Cabe a nós, paraibanos e nordestinos, ficarmos atentos a todas as oportunidades de ter um meio ambiente que proporcione saúde e qualidade de vida, além de abraçar de vez uma lógica de prosperidade que a sustentabilidade já começa a trazer.