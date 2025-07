Com 10, Brasil segura a Colômbia e avança em 1º na Copa América

Em partida que teve transmissão da TV Brasil, o Brasil sofreu, mas assegurou o primeiro lugar do grupo B da Copa América de futebol feminino ao empatar com a Colômbia por 0 a 0, nesta sexta-feira (25), em Guayaquil, no Equador. O resultado – obtido mesmo com uma jogadora a menos desde os 22 minutos da etapa inicial – fez a seleção comandada por Arthur Elias encerrar a fase de classificação com 10 pontos, enquanto as colombianas somaram oito. Na semifinal, o Brasil vai encarar o Uruguai, na terça-feira, em Quito, às 21h, no horário de Brasília.

Com três vitórias nos três primeiros jogos, Arthur Elias optou por enviar a campo uma escalação com diversas modificações. Brasil e Colômbia chegaram invictos à rodada final, restando definir quem ficaria em primeiro e segundo.

Os planos do treinador brasileiro foram atrapalhados quando a goleira Lorena saiu da área e fez um corte com o braço, aos 22 minutos do primeiro tempo, recebendo o cartão vermelho de forma direta. A Colômbia, que já era perigosa, dominou a primeira etapa, buscando o gol que lhe daria a liderança da chave.

Depois do intervalo, o Brasil conseguiu equilibrar as ações e chegou até a criar algumas oportunidades. Yasmim teve nos pés a chance do gol, mas preferiu cruzar ao invés de chutar.

A seleção brasileira conseguiu conter o ímpeto das colombianas e segurar o 0 a 0 no placar até o fim.

A Colômbia fará a outra semifinal da Copa América diante da Argentina, também em Quito, na segunda-feira (28).

A decisão da competição acontece no próximo sábado, dia 2 de agosto, novamente em Quito.

