Semob-JP define operação especial para garantir segurança viária em corridas e eventos de rua

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) estará com apoio operacional nos eventos de rua neste sábado (19) e domingo (20). A programação começa com a corrida 5K, no Largo de Tambaú e na Corrida Circuito Music Run – Etapa Samba, no Largo da Gameleira, em Tambaú. Além disso, haverá interdições parciais nos eventos culturais no Centro Histórico da Capital e no Bairro São José.

O esquema de trânsito foi cuidadosamente elaborado para garantir a segurança viária e o ordenamento do tráfego durante todas as atividades. O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, comentou sobre o apoio aos eventos, destacando que isso garante a segurança dos participantes.

“É uma ótima oportunidade para a comunidade aproveitar as atividades culturais e esportivas que acontecem todos os finais de semana na cidade. Por isso, podem contar com o suporte da Semob-JP para que tudo ocorra de forma tranquila e bem estruturada”, destacou o superintendente.

Neste sábado (19), vai ocorrer a Corrida 5K, com início às 6h. O evento terá concentração no Largo de Tambaú, na Avenida Almirante Tamandaré, seguindo pela Av. Cabo Branco até a Rua Dr. Alcebíades Silva, ponto de retorno, encerrando no local de largada. Vale ressaltar que a organização é responsável pela sinalização do trajeto, enquanto agentes de mobilidade urbana farão o monitoramento e os desvios necessários.

Já do domingo (20), a Corrida Circuito Music Run – Etapa Samba terá percursos de 5km, 10km e 15km e a largada será às 6h, no Largo da Gameleira, em Tambaú, seguindo pelas Avenidas Almirante Tamandaré, Cabo Branco, Panorâmica e retornando ao ponto de partida.

Outras intervenções:

– Ainda neste domingo, às 16h, a Semob-JP realizará uma interdição parcial no entorno da Casa da Pólvora para o projeto Circulador Cultural, no Centro Histórico.

– Já às 20h, haverá uma intervenção nas imediações da Praça da Laje, no bairro São José, devido à realização do evento ‘Apaixona BSJ’.