Destaque do Botafogo-PB no Paraibano 2025, Guilherme Santos é anunciado pelo Avaí para a Série B

Destaque do Botafogo-PB no Campeonato Paraibano 2025, Guilherme Santos foi anunciado pelo Avaí nesta sexta-feira (18). O atacante de 24 anos chega ao Leão para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Contratado pelo Belo em janeiro, ele disputou 25 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência com a camisa do Alvinegro da Estrela Vermelha.

Guilherme Santos foi contratado por empréstimo pelo Avaí. (Foto: Reprodução / Avaí)

Nas redes sociais, o Avaí confirmou a contratação por empréstimo até o fim da atual temporada. Natural de Serra, no Espírito Santo, Guilherme chegou ao Botafogo-PB em definitivo após passagem pelo Cincinnati, dos Estados Unidos. Eleito revelação do Campeonato Paraibano, o atacante acabou perdendo espaço no elenco do Belo após apresentar baixo desempenho nas primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro.

Sem entrar em campo desde o dia 30 de junho, quando o Alvinegro da Estrela Vermelha perdeu para o Itabaiana por 1 a 0, pela 10ª rodada da Terceirona, Guilherme também pode atuar como meia-atacante. No Avaí, ele disputará posição com os atacantes Léo Reis, Higor e Renan. Neste momento, a equipe catarinense está na 6ª posição da Série B, com 24 pontos — dois a menos que o G-4.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.