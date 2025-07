São José do Seridó investe em ações para garantir segurança hídrica à população

A Prefeitura de São José do Seridó, por meio de articulações do prefeito Jackson Dantas, tem intensificado ações para reforçar a segurança hídrica do município. Com apoio de órgãos estaduais, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), medidas estão sendo adotadas para melhorar o abastecimento de água nas áreas urbanas e rurais.

