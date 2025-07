João Pessoa melhora 5 posições no ranking nacional de alfabetização das crianças do 2º ano, segundo o MEC

Mais de 55% das crianças que estudam o 2º ano do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, estão alfabetizadas na idade certa. Os dados são da avaliação nacional de 2024 e superam a meta do Brasil, que é de 52%, estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC). O índice faz parte do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), instrumento que mede o nível de alfabetização das crianças brasileiras.

João Pessoa avançou 9,2 pontos percentuais em alfabetização na idade certa e subiu cinco posições no ranking das capitais. O Município saiu de 46,7% em 2023 para 55,9% em 2024, saltando do 15º lugar entre as capitais brasileiras para o 10º. Na região Nordeste, João Pessoa figura na 4ª posição.

O crescimento percentual de João Pessoa foi superior ao da Paraíba (+5 pontos percentuais) e ao nacional (+3,3 pontos percentuais). João Pessoa também apresentou um avanço significativo em fluência leitora, de acordo com a avaliação estadual do Sistema de Avaliação da Educação (SIAVE), aplicada em 2024 no âmbito do programa Alfabetiza Mais Paraíba. A porcentagem de estudantes do 2º ano que atingiram os níveis desejáveis de fluência passou de 46% em 2023 para 65% em 2024 — um salto de 19 pontos percentuais. A avaliação envolveu 4.807 estudantes da Rede Municipal.

Com esse desempenho, João Pessoa figura entre as 10 capitais com melhor índice de alfabetização infantil do Brasil, subindo duas posições no ranking nacional e consolidando sua evolução no cenário educacional brasileiro.

Para a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec), América Castro, o resultado é fruto de um esforço coletivo. “Este importante resultado reflete o compromisso coletivo com uma educação pública de qualidade e com o direito de cada criança à aprendizagem: a ler e a escrever na idade certa. Reconhecemos e agradecemos o trabalho incansável dos professores e professoras, das equipes gestoras, dos especialistas, dos técnicos da Sedec e de todos que constroem, diariamente, uma educação comprometida com a aprendizagem”, disse a secretária.

América Castro ainda destacou a participação das famílias no processo de aprendizagem e nos avanços alcançados. “Estendemos, ainda, nosso agradecimento às famílias dos estudantes de nossa Rede de Ensino, as quais são parceiras fundamentais neste processo. A conquista é significativa, mas o compromisso continua: vamos seguir investindo. Essa meninada merece!”, concluiu.