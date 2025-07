Brasil estreia na Copa América com transmissão da TV Brasil

O Brasil inicia neste domingo (13) a sua campanha na Copa América de futebol feminino. E a estreia da seleção brasileira, que contará com a transmissão ao vivo da TV Brasil, será contra a Venezuela, a partir das 21h (horário de Brasília) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador).

A partida é válida pelo Grupo B da competição, que também conta com as participações de Bolívia, Paraguai e a Colômbia. Já o Grupo A é formado por Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Equador.

Favoritismo brasileiro

O Brasil tem um ótimo retrospecto na história da Copa América, com oito títulos em nove participações. Isto faz com que, na opinião do técnico Arthur Elias, a seleção brasileira entre em campo com a responsabilidade de vencer a competição.

“Encaro [a Copa América] como uma competição que nós temos, sim, a responsabilidade de vencer. O Brasil venceu oito de nove [edições], então não podemos fazer diferente. Queremos que a seleção evolua e conquiste mais do que conquistou. Mas entendendo que o futebol sul-americano, assim como no mundo inteiro, cresceu”, declarou o comandante do time canarinho em entrevista coletiva.

Porém, a atacante Amanda Gutierres deixou claro que a equipe brasileira espera muitas dificuldades na competição e qualquer ideia de favoritismo deve ficar de lado: “Sabemos que é sempre uma competição muito disputada. Muitos nos veem como favoritos, mas isso é algo externo. Dentro de campo, precisamos impor nosso futebol para garantir os melhores resultados”.

No jogo contra a Venezuela, o técnico Arthur Elias reencontrará um velho conhecido, o brasileiro Ricardo Belli, que já trabalhou no Palmeiras e que, em várias oportunidades, mediu forças com o atual comandante da seleção, que já dirigiu o Corinthians.

“Agora é diferente. Estamos em seleções. Independente de termos nos enfrentado, estudamos cada adversário. Vemos o que tem feito nos últimos jogos e tentamos prever o que podem fazer contra o Brasil”, declarou Arthur Elias.

Oportunidade de renovação

A Copa América será uma oportunidade para o técnico Arthur Elias renovar a seleção brasileira, já mirando a disputa da Copa do Mundo de 2027, que será disputada em solo brasileiro. Um dos nomes que devem ganhar minutos com a camisa verde amarela na competição é Jhonson, de 19 anos.

A jovem atacante, que foi convocada pela primeira vez para a equipe principal do Brasil nos amistosos contra o Japão, sabe que controlar as emoções será fundamental para atuar bem e ganhar definitivamente um lugar na seleção brasileira: “Minha expectativa está enorme. Quero segurar um pouco a emoção de disputar a minha primeira competição profissional com a seleção brasileira. Estou um pouquinho nervosa também, mas vai dar certo. O grupo está muito unido, todo mundo feliz, confiante no nosso trabalho”.

Copa América

A Copa América reúne as 10 seleções filiadas à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), divididas em duas chaves de cinco times. O Brasil está no Grupo B. As brasileiras ainda terão pela frente a Bolívia (no dia 16 de julho a partir das 18h), o Paraguai (no dia 21 de julho às 21h) e a Colômbia (no dia 25 de julho novamente às 21h).

No Grupo A figuram Argentina, Chile, Peru, Uruguai e o Equador. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais, previstas para os dias 28 e 29 de julho. A decisão está agendada para o dia 2 de agosto.

Diferentemente de outras ocasiões, a Copa América não classificará para a Copa do Mundo Feminina. O torneio no Equador, porém, garante vaga para os finalistas na Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, enquanto os cinco melhores asseguram lugar nos Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, no Peru. Já a classificação para o Mundial Feminino de 2027 no Brasil ocorrerá, pela primeira vez, por disputa de Eliminatórias, valendo duas vagas diretas e outra duas na repescagem.

Maior campeão, o Brasil deixou escapar o título da Copa América somente uma vez, há 19 anos, quando a taça foi para as mãos da Argentina – as brasileiras ficaram com o vice-campeonato. A seleção verde e amarela retomou a hegemonia em 2010 e chega a Quito após quatro conquistas seguidas. A última delas na Colômbia, em 2022, superando as anfitriãs na decisão. Na história, o time canarinho acumula 50 jogos pela competição, com 47 vitórias, um empate e duas derrotas. São 268 gols anotados e apenas 18 sofridos.