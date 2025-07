UFPB recebe Mostra Grande Otelo com exibição gratuita de filmes

“Ainda Estou Aqui” será exibido gratuitamento no Cine Aruanda, na UFPB. ALILEDARAONAWALE/divulgação

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) será uma das sedes da Mostra Grande Otelo, entre os dias 18 e 29 de julho, com exibição gratuita de filmes longa-metragem que concorrem ao voto popular em premiação da Academia Brasileira de Cinema.

A exibição é aberta ao público geral e vai acontecer no Cine Aruanda, no Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA). A abertura do evento vai acontecer no dia 18 de julho, às 19h30, com o filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de melhor filme internacional. Veja a programação completa abaixo.

Durante o evento, serão exibidos 15 filmes que concorrem ao prêmio Grande Otelo de Melhor Filme do Júri Popular, nas três categorias que recebem votos do público: longas de ficção, longas de comédia e documentários. A votação está aberta no site da Academia Brasileira de Cinema.

A Mostra Grande Otelo acontece em salas de cinema de cinemas de 20 cidades do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Confira a programação da Mostra Grande Otelo na UFPB

19h30 – Ainda Estou Aqui

17h00 – Kasa Branca

19h30 – Motel Destino

17h00 – Câncer com Ascendente em Virgem

19h30 – Assexybilidade

17h00 – O Dia que te Conheci

19h30 – Othelo, O Grande

17h00 – 3 Obás de Xangô

19h30 – Estômago 2 – O Poderoso Chef

17h00 – Malu

19h30 – O Auto Da Compadecida 2

17h00 – Fernanda Young – Foge-Me ao Controle

19h30- Baby

17h00 – Luiz Melodia – No Coração do Brasil

19h30 – Milton Bituca Nascimento