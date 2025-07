João Azevêdo dialoga com a população no ODE em Riacho dos Cavalos e entrega benefícios para a região — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo dialogou com a população da 8ª Região Geoadministrativa, durante audiência do Orçamento Democrático, realizada nessa quinta-feira (10), na cidade de Riacho dos Cavalos, onde fez entrega de benefícios, assinou ordens de serviços que somam mais de R$ 38,4 milhões e recebeu o título de cidadão riachoense, pelas ações que tem levado ao município.

Participaram da audiência, no ginásio “O Pereirão”, 4.663 mil pessoas. A maior audiência já registrada na região. Estradas/mobilidade, educação e indústria foram as prioridades eleitas para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária 2026.

Na ocasião, o gestor abriu a audiência com a assinatura de convênios para custeios ambulatoriais e hospitalares para o Hospital Municipal Dr. Jarques da Silva Lúcio, em São Bento, no valor de R$ 3 milhões; Hospital Municipal de Belém do Brejo dos Santos, no valor de R$ 720 mil; Hospital e Maternidade Mãe Tereza, de Jericó, investimentos também de R$ 720 mil; e Ordem de Licitação para a reforma de setores do Hospital Regional de Catolé do Rocha, no valor de R$ 1,1 milhão.

Na aérea da educação, João Azevêdo assinou Ordem de Serviço para a manutenção da Escola Estadual Dr. José Paz de Lima, em Bom Sucesso, com investimentos de mais de R$ 520 mil.

“Que alegria estar aqui hoje em Riacho dos Cavalos, junto com esse instrumento que é o ODE, que vem até aqui para ouvir a população. O Orçamento Democrático, a cada ano, se renova com a participação de mais pessoas que acreditam nesse instrumento. As pessoas querem ser ouvidas e o ODE está aqui para isso. Estamos aqui para ouvir as pessoas. É pra isso que existe o Orçamento Democrático. Esse é o instrumento de governo, consolidado e que acontece todos os anos aqui na Paraíba. Hoje fizemos uma caminhada pela região, entregando obras, como a estrada que liga São Bento até Riacho dos Cavalos, por exemplo, e é nesse ritmo que a Paraíba continuará se desenvolvendo. Todo a equipe de governo está aqui hoje para escutar e buscar soluções para aquilo que a população veio apresentar. Somos, atualmente, um Estado em que os paraibanos têm orgulho de dizer de onde são. A etapa em que vamos ouvir a população, é sem dúvida, a mais importante aqui nessa plenária. Nossa equipe está aqui para ouvir e dar respostas àquilo que foi reivindicado nesta plenária”, disse o governador ao abrir a plenária.

O chefe do executivo também fez a entrega simbólica de escrituras habitacionais a 100 moradores das cidades de Riacho dos Cavalos, Jericó, Catolé do Rocha e Brejo do Cruz; de 737 cisternas à região, com investimentos totais de R$ 9,1 milhões; 17 passagens molhadas – R$ 7,2 milhões; dois dessalinizadores – R$ 570 mil; três sistemas de abastecimento de água singelos em Riacho dos Cavalos, no valor de R$ 240 mil; implantação de duas alianças produtivas – R$ 1 milhão. E ainda entregou à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros da região equipamentos de segurança, viaturas, materiais, além de assinar autorização para a construção da sede do 12º Batalhão da Polícia Militar de Catolé do Rocha, no valor de R$ 8 milhões.

O vice-governador, Lucas Ribeiro, por sua vez, falou sobre a importância desse momento de diálogo com a população. “Que alegria estar em casa novamente, porque sou cidadão riachoense também e aqui estamos em casa. Essa alegria que a gente sente aqui nesse ginásio representa o sentimento do povo paraibano, de uma Paraíba que tem avançado, crescido e é referência em todo o país. Hoje, nosso Estado vive seu melhor momento. O modelo de ouvir a população é exemplo para qualquer governo. Essa é uma gestão que cuida e escuta as pessoas. A Paraíba quer continuar avançando e se desenvolvendo junto ao povo”, disse Lucas Ribeiro.

O prefeito da cidade de Riacho dos Cavalos, Arthur Carneiro, agradeceu a parceria e a realização da audiência na cidade. “Quero começar agradecendo ao mais novo filho de Riacho dos Cavalos, João Azevêdo, por todas as benfeitorias que ele vem fazendo em nossa cidade e região. Hoje é um dia importante por sediar essa plenária do ODE em nossa cidade. Para mim, é motivo de alegria ver esse ginásio lotado. Estamos aqui hoje somente para agradecer por tudo o que tem sido feito. Esse é um governo que tem demonstrado cada vez mais o seu compromisso com o povo”, disse o prefeito anfitrião ao abrir a plenária no Pereirão.

O deputado federal Gervásio Maia, em nome da bancada federal presente na audiência, ressaltou que era uma noite muito esperada pela população dessa região. “Esse é um momento de interação, diálogo, oportunidade para que o povo possa dizer, conversar, e não apenas para pedir, mas também para agradecer todos os benefícios recebidos na região e isso é motivo de orgulho e agradecimento”, disse o deputado.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, destacou sobre a importância do Orçamento Democrático na Paraíba. “É um prazer estar aqui com o Governo da Paraíba para dialogar com a população, juntamente com o governador João Azevêdo e todos os secretários para se construir uma Paraíba mais justa e melhor para toda gente. Esse é um momento especial para a democracia paraibana. Quero agradecer ao governador por estar mais uma vez no Sertão, trazendo obras, inaugurando outras e dialogando com a população. Esse é um momento muito importante para o desenvolvimento de toda a nossa Paraíba”, pontuou.

O secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, lembrou a importância de a população acessar o sistema de votação das prioridades. “As audiências do Orçamento Democrático acontecem até o dia 22 de agosto e a população terá esse mesmo período para acessar o site de votação (votacaoode.pb.gov.br), para eleger até três áreas, obras, ações e/ou políticas públicas que almejam para as cidades que representam”. Para votar, a pessoa deve inserir o CPF, escolher a região que representa e detalhar as prioridades de investimentos.

O secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas e falou sobre a importância do diálogo e da afirmação da democracia participativa na Paraíba. “Pela primeira vez, o ODE se instala na cidade de Riacho dos Cavalos e nós que fazemos o Governo da Paraíba, queremos agradecer a todas as pessoas que saíram de suas casas para vir dialogar e eleger prioridades para toda 8ª Região. Essa foi a nossa sétima audiência do ODE e com muito sucesso conseguimos alcançar nossa meta de dialogar com a população e eleger melhorias para essa região”, enfatizou Caroé.

Durante a audiência, Rosilda Fernandes, de Riacho dos Cavalos, reivindicou por melhorias para a região. “Quero pedir pelo recapeamento da PB 317 que dá acesso de Riacho dos Cavalos a outros municípios; a implantação de um distrito industrial na região e a ponte que liga Riacho a paulista”, pediu Rosilda.

Já Edmar Ferreira, da cidade de Mato Grosso solicitou melhorias no âmbito escolar. “Venho pedir pela construção do ginásio da escola José Serafim de Lima; ainda a construção de um matadouro público e de uma barragem subterrânea para ajudar na agricultura e pecuária da região”, disse.

Também participaram desta audiência o deputado estadual Galego de Sousa, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, além da secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; do secretário de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; do chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra, do secretário de Comunicação, Nonato Bandeira, entre outros, além de prefeitos, vereadores e autoridades locais.

Próxima audiência – A cidade de Pombal (13ª Região) sediará a oitava audiência deste ciclo, nesta sexta-feira (11), às 19h, no ginásio Adauto Pereira.