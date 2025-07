Prefeitura divulga programação da Festa das Neves 2025 com show de Roberto Carlos na Orla

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta sexta-feira (11), a programação oficial da Festa das Neves 2025, em comemoração ao aniversário de 440 anos da cidade. O evento, que acontece de 27 de julho a 5 de agosto, no Parque Solon de Lucena e na Praia de Tambaú, envolve missa, shows, apresentações de cultura popular, desfile de carros antigos, literatura de cordel e exposições, além do show do cantor Roberto Carlos, no Busto de Tamandaré.

O prefeito Cícero Lucena celebrou o momento que João Pessoa vive, destacando as áreas de Cultura e Turismo. “Fico muito feliz em poder comemorar o aniversário de 440 anos da terceira Capital mais antiga do Brasil em grande estilo e com muitos motivos para celebrarmos. Teremos uma programação vasta no Parque Solon de Lucena e vamos terminar com o show do cantor Roberto Carlos, que deve reunir milhares de pessoas no Busto de Tamandaré, incluindo caravanas de outros estados do Brasil”, destacou.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que esta Festa das Neves tem um caráter muito especial para todos que fazem a Prefeitura de João Pessoa porque é o momento de comemorar os 440 anos da cidade. Ele comenta que o evento faz parte da celebração da Fundação da cidade e sempre conta com uma programação de perfil religioso, mas também festivo, com nomes da música popular de João Pessoa, da Paraíba e do Brasil.

“Incluímos e integramos as culturas populares, a literatura de cordel e vamos encerrar essa celebração com um belíssimo show do Roberto Carlos no Busto de Tamandaré. Esse momento de comemoração carrega uma simbologia muito forte e importante. A Festa das Neves mexe com os afetos, com a memória e com a história da cidade. Por isso, o prefeito Cícero Lucena reservou, dentro da nossa programação, esse momento realmente único e especial, com o cantor Roberto Carlos, fechando a nossa programação no dia 5 de agosto”, afirmou o diretor.

Palco Lagoa – A programação no Palco Lagoa começa no domingo (27), às 17h, com a missa de abertura, seguida por show da Banda Colo de Deus, a partir das 19h. Na segunda-feira (28), às 19h, se apresentam o Padre Márcio, o cantor Elson Júnior e o Padre Puan.

Na terça-feira (29), o público poderá conferir shows da cantora Polyana Resende e o Axé do Yuri, a partir das 20h. Para a quarta-feira (30), também às 20h, estão programados shows da Banda Tentáculos e do cantor Chico Forrozado.

A programação segue na quinta-feira (31), com apresentações do grupo Psyckhé e da Banda Brega é Você, a partir das 20h. Já na sexta-feira (1º de agosto), no mesmo horário, tem shows do grupo Os Neiffs e do cantor Gera Almeida.

O Padre Nilson Nunes fará show no sábado (2), a partir das 19h. No domingo (3), tem shows da Banda Caronas do Opala e da dupla Matheus Gael e Maria Ercília, a partir das 20h. O grupo Forró Saudade e o cantor Zé Orlando se apresentam na segunda-feira (4), a partir das 20h.

Cultura Popular – A programação no Palco Cultura Popular, montado no Parque Solon de Lucena, tem início no domingo (3), e acontece sempre a partir das 17h, com apresentações do grupo folclórico Catarina e do Cavalo Marinho do Mestre Zequinha.

Na segunda-feira (4), véspera de feriado municipal, se apresentam o Grupo Dinâmico Cultural e tem o Show Musicantoria, com Cristiano Oliveira, Daudeth Bandeira e Bebé de Natércio.

Já na terça-feira (5), se apresentam o Cavalo Marinho Infantil Sementes João do Boi, o Cortejo do Maracastelo e a Nau Catarineta.

Outras atividades – Dentro da programação em comemoração ao aniversário de 440 anos de João Pessoa, acontecem atividades paralelas. Uma delas é a Tenda do Cordel, que estará aberta, no Parque Solon de Lucena, durante todo o período do evento.

Também vão acontecer exposições artísticas nos equipamentos da Funjope: Casa da Pólvora, Hotel Globo e no Casarão 34. Além disso, no dia 5 de agosto, acontece o tradicional desfile dos carros antigos, a partir das 16h.

Roberto Carlos – Para tornar a comemoração ainda mais especial, a Prefeitura, através de uma parceria público/privada, realiza, no dia do aniversário da cidade, a partir das 20h, o show do cantor Roberto Carlos. Através de pregão, realizado nesta quinta-feira (10), foi escolhida a empresa que irá atuar nesta parceria.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.