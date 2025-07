João Azevêdo entrega escolas, travessias urbanas e equipamentos de Saúde em Brejo dos Santos, Catolé do Rocha e Brejo do Cruz

O governador João Azevêdo esteve, nesta quinta-feira (10), nos municípios de Brejo dos Santos, Catolé do Rocha e Brejo do Cruz, no Sertão paraibano, oportunidade em que entregou obras de mobilidade urbana, educação e saúde, que somam investimentos superiores a R$ 13,7 milhões.

A agenda do chefe do Executivo estadual foi iniciada em Brejo dos Santos onde foram entregues as obras de travessia urbana. Com extensão de 3,85 Km, os serviços receberam investimentos superiores a R$ 1,8 milhão. Foram contempladas as Ruas Antônio Benjamim da Cruz, Manoel Andrade, Apolônio Pereira, Manoel Emídio de Sousa, José Pedro da Silva (praça), Guilhermino J. da Silva, José Francisco da Silva, Conrado Severino, José Catriciano Filho, José Vieira de Freitas, Honório de Lima, José Alves da Silva e José Manoel da Silva.

Na oportunidade, João Azevêdo ressaltou o compromisso do governo de realizar uma gestão presente em todos os municípios. “É uma alegria voltar à região para entregar obras e políticas públicas que transformam a vida das pessoas. Nós fazemos um governo que cuida das pessoas e assim como em Brejo dos Santos, nós construímos 213 creches e fizemos travessias urbanas em 210 municípios porque temos uma gestão com capacidade de investimento, resultado de trabalho e dedicação”, frisou.

O vice-governador Lucas Ribeiro destacou a operosidade do governo. “É uma alegria fazer entregas em uma agenda intensa do Orçamento Democrático que mudam realidades e transformam a vida das pessoas. São várias obras entregues e em andamento no município de Brejo dos Santos, o que atesta o nosso cuidado com o povo e o nosso compromisso é de continuar trabalhando para que mais ações cheguem aos municípios”, declarou.

O deputado federal Gervásio Maia Filho celebrou os investimentos do governo na região. “Hoje é um dia feliz, graças à parceria importante que tem permitido que muita coisa boa chegue à população. Nós temos um estado com a gestão fiscal equilibrada, dedicada, séria e comprometida com o futuro do nosso povo e que têm obras nas mais diversas áreas”, comentou.

A prefeita de Brejo dos Santos, Luciene Almeida, comemorou as ações do governo no município. “Nós agradecemos pelo investimento que deixou nossa cidade belíssima e podemos andar e ver o valor que o governador dá ao nosso município. Além do asfalto, temos escola no Cruzeiro, creche nova e ônibus escolar”, disse.

Em Catolé do Rocha, o governador entregou o tomógrafo e a agência transfusional do Hospital Regional. Ele ainda inspecionou as obras de implantação do Centro de Hemodiálise. O novo tomógrafo da unidade hospitalar, cuja aquisição e custeio somam investimentos superiores a R$ 1,3 milhão, irá aprimorar e expandir os serviços de diagnóstico por imagem. Para viabilizar a instalação do equipamento, foi desenvolvido um projeto de adequação do espaço físico dentro do hospital, contemplando uma reforma de 45,21 m².

Já para implantação do Centro de Hemodiálise estão sendo executados serviços que somam mais de R$ 1,7 milhão. O projeto contempla a instalação de 12 leitos de tratamento, sendo um destinado a pacientes com Hepatite C, um para portadores de Hepatite B e um leito de Recuperação Pós-Anestésica (RPA). A edificação está passando por uma ampliação de 25,44 m² e reforma de 183,50 m², totalizando 208,94 m².

O governador destacou o novo momento da saúde da Paraíba, que tem fortalecido os serviços de média e alta complexidade. “Nós temos duas UTI aéreas para atender pacientes do SUS, vamos entregar nos próximos dias o Hospital da Mulher de João Pessoa e estamos construindo o Hospital da Mulher de Campina Grande, o Hospital de Trauma do Sertão em Patos, município que também receberá um acelerador linear, acabamos com a fila da vergonha com o Opera Paraíba e estamos salvando vidas com o Coração Paraibano e Paraíba contra o Câncer. Com essas ações nós estamos oferecendo dignidade no atendimento às pessoas”, disse.

Ainda no município, ele entregou a reforma e ampliação da Escola Cidadã Integral (ECI) João Suassuna, onde foram investidos mais de R$ 4,8 milhões. Os serviços de reforma contemplaram 10 salas de aula, biblioteca, sala de Informática, coordenação, sala do Financeiro, Arquivo, Diretoria, Secretaria, sala de professores, banheiros e ginásio. Já a ampliação abrangeu guarita, cozinha com refeitório, reservatórios, vestiários, além da construção de laboratórios seco e molhado, almoxarifado e depósito.

“Entregar obras de educação nos motiva porque é através dela que transformamos a vida das pessoas. Essa escola está totalmente equipada e vai fazer a diferença na vida de muitos jovens, demonstrando que fazemos um governo de inclusão”, acrescentou o governador.

O secretário de Educação, Wilson Filho, evidenciou os investimentos do governo na melhoria da infraestrutura escolar. “O governador faz a gestão que mais investiu em Educação, que mais construiu e reformou escolas e ginásios e isso transforma a vida dos nossos estudantes, garantindo conforto e uma melhor aprendizagem”, ressaltou.

O prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia, agradeceu ao governador João Azevêdo pelos investimentos no município. “O governo está presente em Catolé do Rocha e muitos alunos estão sendo beneficiados com essa belíssima obra da escola. A visão de trabalho do governador tem melhorado a vida do povo da Paraíba e, em especial, da nossa cidade”, falou.

O deputado federal Murilo Galdino destacou a união de esforços para garantir obras e ações no município. “Juntos, o nosso trabalho tem garantido qualidade de vida para a população de Catolé do Rocha e vamos continuar trabalhando para trazer mais benefícios”, comentou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, parabenizou o governador João Azevêdo pelas ações na região. “Nós agradecemos ao governador pelas obras entregues e em execução e pelo compromisso com o Sertão da Paraíba”, falou.

Em Brejo do Cruz, o governador entregou a reforma e ampliação do Complexo Educacional da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Gomes, que recebeu investimentos superiores a R$ 4,1 milhões. A reforma abrangeu nove salas de aula, sala dos professores, Secretaria, sala de Arquivo, Diretoria, recreio coberto, banheiros feminino e masculino e depósitos. Já a ampliação contemplou laboratórios, biblioteca e ginásio com arquibancada e vestuário, além de guarita.

Estiveram ainda presentes os deputados estaduais Márcio Roberto e Galego de Souza; prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região; além de auxiliares da gestão estadual, dentre eles Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional), Joaquim Hugo (secretário da Agropecuária e da Pesca) e Edilson Amorim (secretário executivo da Gestão Pedagógica).