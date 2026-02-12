CASOS DE COVID-19 RECUAM PELA SEGUNDA VEZ APÓS EDIÇÃO DO DECRETO 275/2021

quinta-feira, fevereiro 12, 2026
A Prefeitura de São José do Seridó, através da Secretaria de Saúde, comunica à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19, no município, nesta quinta-feira (28).


Os casos notificados, que eram 819 e passaram para 829. Os casos suspeitos baixaram pra 12 e os confirmados, que anteriormente somaram 315, agora são 320. Ao todo são 497 casos descartados. O município não conta com nenhum paciente internado e não há nenhum caso de óbito.


Houve redução de 18,6% dos casos ativos de COVID-19 em São José do Seridó. No último boletim o município contava com 27 casos ativos e nesta quinta-feira, apenas 22. O número de munícipes recuperados subiu de 288 para 298.


Existem 46 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.


Até dia 22 de fevereiro estará em vigor o decreto 275/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó. Confira detalhes do decreto:


