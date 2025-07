Henry Freitas abre show em palco improvisado no encerramento do São João de Campina Grande

Erickson Nogueira

No encerramento do São João 2025 de Campina Grande, neste domingo (6), o cantor Henry Freitas quis sentir de perto o calor dos forrozeiros no Parque do Povo. Henry Freitas começou o show em um palco improvisado no meio da galera.

No decorrer do dia, Henry Freitas utilizou as redes sociais para comentar sobre a participação no encerramento do São João 2025 de Campina Grande.

“Deus guardou o último dia do PP desse ano para ser meu último show da minha Tour SJ 2025. Quem for assistir hoje o show vai me ver explodindo de alegria e emoção. Contei todos os dias para esse dia”, disse o cantor na manhã deste domingo.

Ainda nas redes sociais, o cantor gravou um vídeo no qual buscou explicar o porquê estava sentindo que o show deste domingo seria diferente e que cantar em Campina Grande para ele tem um significado especial.

“Campina Grande é muito especial na minha carreira, na minha vida pessoal. Minha carreira deu outro salto depois de um show que fiz aqui, em 2023”, finalizou.

Erickson Nogueira

Pouco antes de subir ao palco, em entrevista ao Jornal da Paraíba, ele comentou, com exclusividade, que iria preparar um início de show diferente para o Maior São João do Mundo já que, segundo o artista, a cidade tem uma importância enorme para a carreira e vida pessoal do artista.

“Vamos começar o show no meio da galera aí hoje. Tava arquitetando isso o mês inteiro, vi a passagem de todos os artistas e fiquei esperando se alguém ia fazer. Como ninguém teve a mesma ideia, então a gente vai começar o show no meio da galera. É uma marca registrada do nosso show, geralmente a gente faz da metade para o final, mas hoje a gente vai começar diferente, lá de baixo, para a atmosfera já começar daquele jeito”, disse Henry Freitas.

Por volta das 22h50, Henry resolveu impressionar o público. Surgiu na barricada e já havia uma estrutura similar a um palco improvisado e ali o cantor subiu, sendo ovacionado pelos forrozeiros que estavam no Parque do Povo. A primeira música foi “Ritmo da sanfoninha”, e dali de cima ele interagiu com a galera, muitos fogos foram utilizados e ele cantou ainda mais quatro músicas – como “Fogo sem fuzil”, “Tua ex é uma delícia” e “Tando”.

Montagem/Jornal da Paraíba – Reprodução/Sua Música e Rerodução/Rede social/maiorsjdomundo

O show de Henry continuou e teve mais um momento inusitado. Antes de iniciar o bloco, chamou os influenciadores Mari Souza e Mizael Silva para interagir com o público. A ideia de Henry era fazer uma resenha em uma roda no meio do público, mas Mizael resolveu agir antes.

O humorista sem pensar duas vezes correu pelo palco e pulou sobre o público. Mari e Henry, apoiados por seguranças, migraram do palco para a multidão e ali fizeram mais um show improvisado. Na ocasião, Henry chegou a cantar algumas músicas, como “Pagode russo” e “Olha pro céu”.

Felipe Amorim também resolveu inovar e passeou de barco no PP

Jucelio/Divulgação

Última atração da noite, Felipe Amorim ficou responsável por encerrar, definitivamente, mais uma edição do Maior São João do Mundo. Porém, antes, mais uma tradicional queima de fogos de cerca de quatro minutos para brindar os forrozeiros com o último show pirotécnico desta edição.

Por volta de 1h30, Felipe Amorim começou o show em Campina Grande. Destaque para a cenografia no palco, com o balé, o próprio Felipe e nos telões, todos tematizados com a roupagem do cangaço.

O show de Felipe Amorim é marcado por danças jovens, que viralizam nas redes sociais, e muita fumaça e fogo. Em Campina Grande não foi diferente. Mas ele resolveu ousar novamente.

Em 2024, em Campina Grande, ele andou pelo público em um carroça. Desta vez, foi um barco o objeto utilizado para ele “passear” pelos forrozeiros. Ao lado de Kaleb Capitão, e dos humoristas Liniker e Wesley Segurança, os quatro, carregados por seguranças no barco cenográfico, atravessaram pela barricada – espaço que separa os públicos na arena de shows do Parque do Povo -, e interagiram e Felipe Amorim cantou algumas músicas.

Erickson Nogueira

Forrozeiros se despedem de mais uma edição do Maior São João do Mundo

O último dia do São João 2025 de Campina Grande foi marcado, além do encerramento dos shows no palco principal do Parque do Povo, também pela despedida do público do espaço da festa. No Parque do Povo, os forrozeiros, campinenses e turistas puderam conhecer um pouco da cultura da cidade através da estrutura que foi montada no espaço.

Na edição de 2025 do São João de Campina Grande, cerca de 3 milhões e 230 mil pessoas passaram pelo Parque do Povo, representando um crescimento de pouco mais de 10% em relação ao público registrado no ano passado. A movimentação econômica durante o período alcançou a marca de R$ 740 milhões. Os dados foram divulgados pelo prefeito Bruno Cunha Lima durante coletiva de imprensa.

Paraibanos que moram no Acre vem todos os anos aproveitar o São João de Campina Grande. Erickson Nogueira

Antes do São João de Campina Grande encerrar sua edição neste domingo, o Jornal da Paraíba conversou com diversos forrozeiros que estiveram no Parque do Povo para aproveitar os últimos instantes da festa. Como é o caso do casal João Batista, engenheiro agrônomo de 63 anos, e Lena, 60, secretária executiva. Eles moram no Acre há 37 anos e todos os anos fazem questão de vir para Campina Grande aproveitar o São João da cidade e, claro, dançar forró.

“O forró que é a melhor coisa que existe no mundo. A gente é paraibano, moramos no Acre há 37 anos, mas não deixamos de vir aqui para dançar forró até o pé inchar”, comentou João Batista. É maravilhoso, todos os anos nós estamos aqui. Eu amo o Nordeste!”, disse Lena.

No Parque Evaldo Cruz, diversas famílias estavam aproveitando juntas os últimos momentos no São João. Como a arquiteta Socorro, 48 anos, que foi visitar o espaço da festa junto com a mãe e o marido, Nildo, corretor de imóveis de 57 anos, para aproveitar o que der da festa e degustar das comidas típicas e dançar um bom forró.

“No meu caso, eu vou mais sentir falta da comida. [A festa] está maravilhosa, e como dizem, vai deixar saudades”, disse Socorro. “Comida típica é claro que a gente sente falta, mas o forrózinho, o gostinho do forró, não tem a pareia não”, completou Nildo.

Pais levam filhos para acompanhar os últimos momentos do São João 2025 de Campina Grande. Erickson Nogueira

Pais aproveitaram o encerramento da festa para levar as crianças pequenas para ver os últimos momentos da festa em 2025. Marcelo, 39 anos, é gestor, mora em Campina Grande, e estava com a esposa Morgana e o filho pequeno Benjamim passeando pelos ambientes mais tranquilos da festa. Ao Jornal da Paraíba, ele comentou que vai sentir falta de coisas tradicionais do período junino, como o clima, as comidas e o acolhimento da cidade.

“[Vou sentir falta] desse clima, esse período, as comidas típicas. Vai fazer muita falta. Acolhimento da cidade em si. Vai fazer muita falta. [A festa foi] ótima, maravilhosa, melhor impossível. E aqui em cima [Parque Evaldo Cruz] é um clima bem tranquilo pra aproveitar. O clima bem familiar”, comentou Marcelo.

Com o encerramento da festa na madrugada desta segunda-feira (7), os forrozeiros se despedem de mais uma edição do São João de Campina Grande, mas já na contagem regressiva para a edição do evento em 2026.