SEPP encerra primeiro semestre com avanços em participação popular, solicitações resolvidas e obras

Já Ivonete dos Santos Costa, moradora do Grotão, ressaltou sua gratidão com o trabalho da SEPP na comunidade. “Tenho orgulho de vestir minha camisa, de ser participante e contribuir com a Secretaria. Demandas antigas foram atendidas, como a reforma do Programa de Saúde da Família (PSF) do Grotão, a pavimentação da Rua Brasília e a reforma da Escola Tarcila Barbosa da Franca. Também tivemos a construção do Ninho do Saber Maria de Nazaré, além da pavimentação da Rua do Arame, da Nossa Senhora do Rosário e da conclusão da galeria aguardada há anos. Só tenho a agradecer ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Participação Popular”, relatou.

