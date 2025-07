Confira os escudos do Botafogo-PB ao longo da sua história

Na última semana, o ge publicou uma reportagem revelando que a SAF do Botafogo-PB exigiu que a associação, o Botafogo Futebol Clube, que é dono de 10% das ações da SAF registrasse um escudo em nome da instituição. Isso porque o escudo atual não é registrado em nome do Belo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão federal que cuida dos registros de marcas no país.

Escudo do Botafogo-PB. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

Com isso, novamente o debate sobre mudança ou não do escudo voltou a ganhar força entre os torcedores. Um debate, aliás, que faz tempo que ocorre e não sai da vida do torcedor botafoguense. O Conselho Deliberativo, aliás, por conta da exigência da SAF, que aconteceu decorrente a um pedido de registro da Kappa, atual fornecedora esportiva do clube, deu entrada em um registro da estrela vermelha. Uma espécie de escudo alternativo.

Com esse debate em voga, o Jornal da Paraíba traz abaixo os escudos que o Botafogo-PB já usou em toda a sua história. E não foram poucos. Teve a estrela solitária branca, a estrela solitária preta, escudo igual ao do Botafogo do Rio de Janeiro e ainda outros, até chegar no escudo atual, que começou a ser usado na década de 1970. Confira os escudos.

1944

O primeiro escudo que se tem registro do Botafogo-PB é a estrela solitária preta, em uma foto do time em 1944. É possível que o escudo tenha sido utilizado em anos anteriores e também chegou a ser utilizado na década de 1950. Antes mesmo do escudo idêntico ao Botafogo do Rio de Janeiro, que muitos pensam ser o primeiro escudo da história do Belo. Vale lembrar que o escudo atual do clube carioca só passou a ser escudo do clube do Rio de Janeiro em 1942. Portanto, demorou alguns anos para o Belo ter o mesmo escudo do xará carioca.

Botafogo-PB, estrela preta. (Foto: Reprodução)

1945

O time campeão paraibano de 1945 já usou um uniforme com o escudo idêntico ao atual do clube carioca. Com a estrela solitária branca dentro do escudo. Esse escudo foi utilizado até meados de 1975, com alguns outros escudos sendo usados durante esse tempo, mas por menos tempo.

(Foto: Reprodução)

Década de 1950

Na década de 1950, o Botafogo-PB usou mais de um escudo, mas majoritariamente utilizou o escudo idêntico ao Botafogo do Rio de Janeiro. Nesse período utilizou ainda a estrela solitária branca e a estrela solitária preta. Às vezes sozinhas, às vezes com a sigla BFC dentro da estrela. Nesse último caso, há registros dos escudos abaixo em fotos dos jogadores em 1952.

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Década de 1960

Na década de 1960, o escudo idêntico ao xará carioca também foi bastante utilizado. O time de 1968, campeão paraibano, no entanto,também usou um escudo com apenas a estrela solitária na camisa alvinegra, com uma borda final preta.

(Foto: Reprodução)

1975

Em 1975, o Botafogo-PB utilizou um escudo especial na partida de estreia do Estádio Almeidão, diante do xará carioca. O Belo usou um escudo com formato igual ao do clube carioca, mas com a estrela branca, e uma parte interna do escudo vermelha e outra preta. O escudo foi feito apenas para a partida e usado raras vezes.

(Foto: Reprodução)

1976

A partir de 1976, o Botafogo-PB passou a utilizar o escudo que usa até hoje, com, claro, algumas mudanças estéticas mais simples, realizadas nos últimos anos. Um emblema semelhante ao do Botafogo do Rio de Janeiro, mas com a estrela vermelha ao centro.

(Foto: Reprodução)

1977 e 1978

Em 1977, o clube utilizou o escudo com uma leve mudança. As bordas, antes pretas e brancas, viraram uma borda só, da cor vermelha. A partir de 1979, o escudo voltou a ter bordas alvinegras.

(Foto: Reprodução)

Atualmente

De 1976 para cá, o Botafogo-PB utiliza o mesmo escudo, com variações sutis no tamanho da estrela e no formato das curvas, na maior parte das vezes sem ser por vontade do clube, mas mais por mudanças de entregas de material esportivo por parte dos fornecedores. Mais recentemente, o clube padronizou o escudo para o emblema abaixo, com a adição da estrela amarela acima do escudo, em alusão ao título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2013.

(Foto: Reprodução)

