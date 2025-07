Prefeitura entrega veículos para fiscalização e educação no trânsito de Currais Novos

O trabalho de fiscalização e educação no trânsito de Currais Novos contará a partir da próxima semana, com o reforço de 04 veículos que irão iniciar o trabalho educativo de conscientização em todo o município. A entrega dos 03 carros e 01 moto (doada pela Câmara Municipal) foi realizada na manhã desta sexta-feira (04) em frente ao “Palácio Raul Macedo” com a presença do Prefeito Lucas Galvão, do Secretário da SMTT, Pedro Antoniony, da equipe administrativa da SMTT, vereadores e servidores do município.

Na próxima semana, os primeiros agentes convocados do concurso irão se apresentar à secretaria para iniciarem os trabalhos educativos. Os veículos irão reforçar as ações de fiscalização e segurança no trânsito da cidade, uma iniciativa importante para o trabalho educativo para pedestres e motoristas, melhorando assim o fluxo e a mobilidade urbana no município. A Prefeitura e SMTT pedem aos motoristas e pedestres que estejam atentos ao trabalho de fiscalização que será realizado em toda a cidade, e que contribuam com um trânsito mais seguro para toda a população.

(Fotos: Ruth Xavier)