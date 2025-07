Servidores da Saúde de CG protestam e sinalizam greve; pasta garante pagamento

(Foto: Divulgação)

Um protesto dos servidores e prestadores de serviço da Saúde de Campina Grande foi realizado na manhã desta quinta-feira (3), na Sede da Secretaria de Saúde do município, no bairro Jardim Paulistano.

Os profissionais reivindicam o pagamento de salários atrasados, situação que, segundo eles, tem se tornado recorrente desde o segundo semestre do ano passado.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Agreste da Borborema (SINTAB), Franklyn Ikaz, o movimento se deu por conta de que, de acordo com ele “hoje, dia 03, os profissionais continuam sem receber o pagamento de junho e nem a antecipação da primeira parcela do 13°salário, que foi prometido que seria realizado no dia 20 de junho para quem solicitasse. Foi decidido em assembleia indicativo de greve para dia 8 de julho caso o pagamento não seja feito.”

Em contato com a equipe de produção da TV Paraíba, a pasta afirmou, através de sua assessoria, que “o pagamento dos efetivos e comissionados deve ser realizado até o quinto dia útil do mês e os prestadores de serviço devem receber no dia 10, conforme o previsto. A diferença nas datas ocorre porque os recursos são recebidos em períodos diferentes.”

Gestão da Saúde de Campina passa por ‘turbulência’

O momento turbulento na Saúde de Campina Grande se arrasta há alguns meses. Em março, o Hospital Help, através do chanceler Dalton Gadelha, chegou a denunciar uma dívida de R$ 33 milhões da Prefeitura com a unidade hospitalar.

No mesmo período, o Conselho Municipal de Saúde chegou a emitir nota apontando atrasos nos salários e falta de medicamentos na saúde básica da cidade. No texto o Conselho relatou uma “precarização das condições de trabalho”, apontando a escassez de materiais e insumos essenciais para o atendimento à população.

Mais recentemente, em maio, o Ministério Público Estadual (MPE) realizou uma audiência junto aos representantes da rede complementar de saúde da cidade.

Na audiência, os gestores relataram que os repasses financeiros da Secretaria de Saúde de Campina Grande não estão sendo realizados de forma regular, mesmo em casos de atendimentos já autorizados, realizados e auditados.

Texto: Pedro Pereira