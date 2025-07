Cícero Lucena fortalece ações sociais com liberação de mais de R$ 7 milhões em emendas cidadãs

O prefeito Cícero Lucena liberou mais de R$ 7 milhões em “Emendas Cidadãs” para 25 entidades ligadas à assistência social em João Pessoa, que atuam no cuidado às pessoas vulneráveis, com alguma deficiência, na oferta de cursos capacitantes, além de projetos culturais e educacionais. Nesta terça-feira (1º), o gestor da Capital visitou o trabalho dessas entidades, entregou cheques de forma simbólica e destacou a parceria da Prefeitura com a Câmara Municipal, que indica a destinação dos recursos do Município.

“Considero gratificante a oportunidade de conhecer pessoas com objetivos semelhantes aos meus: promover o bem-estar, encontrar alegria na felicidade alheia e cumprir a missão que Deus nos confere. Sinto-me honrado em testemunhar essa união de propósitos e tenho convicção de que parcerias como essa, baseadas na meditação, na leveza em praticar o bem, no amor ao próximo e na fé em Deus, são fundamentais para superarmos os desafios. Agradeço a toda a equipe da Prefeitura e aos secretários pelo apoio, bem como à Câmara Municipal”, afirmou o prefeito.

As emendas impositivas, chamadas de ‘cidadãs’, são destinadas pelos vereadores de João Pessoa, de recursos da Prefeitura. Esse programa é chamado de “Maior Parceiro”, porque representa a relação institucional entre a Câmara e Prefeitura, em favor da população que necessita do cuidado para além das políticas públicas que já são colocadas em prática no Município.

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares, destacou que, a parceria realizada dessa forma, envolve a sociedade civil, entidades, associações e sindicatos que atuam diretamente com a comunidade.

“Essa parceria é de suma importância, pois a gestão do prefeito Cícero e do vice-prefeito Leo Bezerra atende às indicações dos vereadores, demonstrando uma colaboração essencial. Ressalto a parceria com o presidente da Câmara, Dinho Dowsley, com o líder Odon Bezerra e com todos os vereadores, evidenciando que a construção da cidade é um esforço conjunto”, afirmou o secretário.

Na Associação Beneficente Caminho da Esperança, que lida com oficinas musicais e trabalho social com crianças e idosos, no Planalto da Boa Esperança, o coordenador da entidade, Renato Pereira, agradeceu os recursos que vão custear as despesas e ampliar a assistência. “Agradeço ao prefeito Cícero Lucena e aos vereadores por esse olhar. Isso faz a diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

Já na Semeart, no conjunto Nova Mangabeira, Adson Lacerda disse que as ‘Emendas Cidadãs’ estão mudando para melhor a missão da entidade promover arte e cultura entre as crianças e adolescentes. “São 18 anos atuando aqui. Agora, com as emendas, a gente consegue fortalecer as ações e seguir ampliando o trabalho. Muito grato a todos”, enfatizou Adson.

Além da Associação Beneficente Caminho da Esperança e Semeart, o prefeito Cícero Lucena também conheceu de perto a experiência da Cicovi, no bairro Valentina Figueiredo; Associação Frei Damião também no Valentina; Associação São José, localizada em Mangabeira e Casa da Paz Maria de Nazaré, no bairro José Américo.