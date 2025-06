Semob-JP garante segurança viária durante o São João Multicultural com ações de fiscalização e ordenamento do trânsito

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) executou uma operação exitosa de trânsito e transporte durante os shows do São João Multicultural, promovidos pela Prefeitura, entre os dias 20 e 24 de junho, no Parque Solon de Lucena (Lagoa). O plano de mobilidade foi coordenado pelas Diretorias de Operações e de Transportes, contando com o trabalho diário de 10 agentes por turno, com atuação das 12h às 3h da madrugada, visando garantir a fluidez do tráfego e a segurança do público que foi se divertir no evento.

Para o superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, o trabalho integrado foi fundamental para o sucesso da operação. “Por determinação do prefeito Cícero Lucena e do vice prefeito Leo Bezerra, colocamos em prática um intenso plano de trabalho para a segurança viária durante o período festivo. Graças ao planejamento e à presença constante das equipes em campo, não registramos nenhum sinistro de trânsito de natureza grave e com resultado de morte. Esse é um indicativo claro de que o trabalho preventivo da Semob-JP tem gerado resultados concretos para a população”, ressaltou.

As atividades envolveram a instalação de sinalizações, montagem de bloqueios estratégicos, apoio à carga e descarga para montagem da estrutura do evento e organização das áreas de estacionamento para viaturas. O planejamento foi executado conforme decisões alinhadas em reuniões interinstitucionais prévias.

Além do suporte operacional, a Semob-JP também atuou para resolver questões emergenciais e, entre os dias dos festejos, 30 veículos foram recolhidos por motivos relacionados ao descumprimento de normas de trânsito. A operação ainda incluiu uma ação conjunta com a Guarda Civil Metropolitana, atendendo a uma denúncia de motos estacionadas irregularmente sobre calçadas. A fiscalização resultou em autuações e remoções de motocicletas — uma delas com placa fria, sem registro no Detran-PB.

Outro foco do trabalho dos agentes durante o evento foi o comportamento de motoristas que paravam em locais proibidos, comprometendo o fluxo de veículos. Nestes casos, os agentes de mobilidade atuaram com diálogo e orientação para garantir o ordenamento sem comprometer o andamento da festa.

O diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, destacou o desempenho da equipe ao longo dos cinco dias. “Nosso foco foi garantir a segurança e a fluidez no entorno do evento, ajustando as ações conforme a movimentação e a demanda de cada noite da festa. Mesmo diante dos desafios, conseguimos atuar com eficácia, sempre priorizando o bem-estar dos participantes”, afirmou.

Transporte público – Também foi implementada uma programação específica para atender o público do São João Multicultural com reforço de ônibus coletivo a partir da meia-noite e mudanças nos horários das últimas viagens.

Durante as noites de festa, as viagens das 22h50 passaram a sair do Parque Solon de Lucena em direção ao Terminal de Integração do Varadouro (TIV), facilitando o retorno seguro da população para os bairros. Após o encerramento do evento, os ônibus extras ficaram posicionados nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas aguardando liberação para atender a demanda. Os veículos foram organizados nas plataformas do Terminal da Lagoa, com embarque direto para os bairros conforme o fluxo de passageiros.

Equipes de fiscalização da Semob-JP atuaram em campo desde o período da tarde, realizando o isolamento de áreas estratégicas para garantir o acesso dos ônibus e táxis, a exemplo das proximidades da C&A, Zeny, INSS e Avenida Padre Meira. O Terminal da Lagoa foi um dos principais pontos de monitoramento, onde também ocorreram as operações de embarque e desembarque.

Para o diretor de Transportes da Semob-JP, Victor Gomes, o sucesso da operação foi resultado de uma resposta técnica planejada com base no comportamento da demanda. “A operação durante o São João mostrou que o transporte coletivo da nossa cidade está preparado para atender grandes eventos, com planejamento e resposta imediata às necessidades dos usuários. Parabenizo toda a equipe de fiscalização pelo empenho, organização e dedicação ao longo de todos os dias de operação”, frisou.