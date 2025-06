Jardim do Seridó avança com novos investimentos em projetos para crianças e adolescentes

No último dia 12 de junho, foram assinados os termos de colaboração entre o Município de Jardim do Seridó e as instituições selecionadas no Edital nº 01/2025 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Os repasses dos recursos acontecerão após o envio e análise das prestações de contas, conforme previsto no edital. É importante destacar que os projetos contemplados são financiados com recursos recebidos no ano de 2024.

As instituições classificadas foram:

Escola Municipal Professora Zélia Costa da Cunha

Conselho Escolar da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Medeiros Cunha

Associação Jardinense de Atletismo Desporto

A gestão municipal trabalha pela transparência, a valorização de iniciativas sociais e o fortalecimento das ações voltadas à infância e adolescência em Jardim do Seridó.