Prefeitura de Currais Novos entrega nova Biblioteca Municipal à população

Recursos foram destinados via emenda da Deputada Federal Natália Bonavides

Na noite desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou a entrega oficial da nova Biblioteca Municipal Dr. Antônio Othon Filho à comunidade. O equipamento público representa um importante avanço para a promoção do conhecimento, da leitura e do acesso à informação no município.

A nova estrutura, climatizada, foi projetada para atender às diversas demandas da comunidade, contemplando um salão destinado ao acervo literário, sala para estudo coletivo, espaço específico para informática e um auditório, ampliando as possibilidades de uso do equipamento para atividades educacionais, culturais e formativas.

O prédio também foi planejado com foco na inclusão, garantindo acessibilidade nos banheiros e nas áreas de convivência, assegurando o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a todos os ambientes da biblioteca.

Em sua fala, o prefeito Lucas destacou que o projeto – iniciado na gestão do ex-prefeito Odon Jr. – a Biblioteca Municipal Dr. Antônio Othon Filho não é apenas um prédio entregue, mas um investimento no presente e, principalmente, no futuro de Currais Novos.

“A todos que contribuíram para que este projeto se tornasse realidade, o nosso muito obrigado. E à população de Currais Novos, deixo aqui o convite: cuidem, ocupem e façam desta biblioteca um verdadeiro patrimônio vivo da nossa cidade”, concluiu