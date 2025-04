Escola Estadual da Paraíba é a única pública a representar o Brasil em competição de robótica nos EUA — Governo da Paraíba

Estudantes e professores da Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Monsenhor Pedro Anísio, integrante da 1ª Gerência Regional de Educação (1ª GRE), representam o Brasil na RoboCupJunior Super-Regional Américas, na cidade de Mercersburg, Pensilvânia (EUA), entre os dias 25 e 29 de abril. A equipe conquistou a vaga após se destacar na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), no ano passado. Esta é a primeira edição do torneio nas Américas, reunindo delegações de países como Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Chile e Brasil. A Paraíba é o único estado brasileiro representado por uma escola pública no evento.

A delegação da Paraíba é composta por sete estudantes e dois professores da ECIT Pedro Anísio, além de representantes do Governo do Estado e da Secretaria de Estado da Educação. Fazem parte do grupo Allyce Guedes de Souza, Gabriel Silva Gomes, Miguel Lucas Luna de Souza Silva, Rayanne Maria Sales dos Santos, Gabriel de Lima Almeida, Rany Luane Soares Bezerra e Nathielly Almeida da Silva. Todos são ex-alunos ou alunos da escola técnica de João Pessoa. Três deles estão na 3ª série do ensino médio, e os demais concluíram os estudos em 2024. Dois integrantes também cursam graduação pela UEPB através do Programa Limite do Visível, que proporciona acesso ao ensino superior a jovens da rede pública.

A RoboCupJunior Super-Regional Américas é uma competição internacional de robótica educacional voltada para estudantes de até 19 anos. Com três ligas principais – Futebol, Resgate e OnStage –, a disputa tem como objetivo fomentar o interesse pela ciência, tecnologia, engenharia e matemática, promovendo habilidades do século XXI como trabalho em equipe, inovação e resolução de problemas. A equipe paraibana compete na categoria OnStage, voltada para a criação de apresentações artísticas com robôs autônomos. A preparação vem sendo intensificada desde a chegada da delegação aos Estados Unidos, com ajustes finais sendo realizados desde já.

De acordo com a gestora da ECIT Monsenhor Pedro Anísio, Silvania Chagas, essa participação é um orgulho para toda a Paraíba e até para o Brasil. “É uma conquista que nos enche de orgulho. A nossa escola é a única pública entre as três equipes brasileiras classificadas para a competição, o que mostra a força da educação pública da Paraíba. Os estudantes embarcaram no domingo e, após uma longa viagem com várias conexões, já estão nos Estados Unidos se preparando para os desafios. Vamos disputar na categoria OnStage, com equipes fortíssimas, como os Estados Unidos, atual vice-campeão mundial, e o Canadá, que tem uma tradição consolidada em robótica. Sabemos das dificuldades, mas também sabemos da dedicação e do talento dos nossos alunos e professores”, afirmou.

O estudante egresso Miguel Luna destacou a importância da experiência e contou que eles vêm treinando desde do ano passado para essa competição, desde o estudo das regras até criação dos robôs e ensaios. Como modalidade é robótica artística envolve criatividade, design, programação e autonomia. “A competição começa no dia 25, e até lá estamos em um intensivão, montando tudo e fazendo os últimos ajustes nos robôs aqui no hotel mesmo. Está sendo uma ótima oportunidade para a gente! Além de muito aprendizado na parte técnica, estamos vivenciando uma cultura totalmente diferente, comida e idioma, mas estamos conseguindo desenrolar, o que está sendo super enriquecedor”, relatou o jovem, que participou da formação técnica na ECIT Pedro Anísio e hoje está no ensino superior.

A delegação paraibana também conta com a presença dos professores Heronides Anízio Pereira Laurentino e Crismarkes Ferreira dos Santos, que atuam na orientação da equipe. Representando o Governo do Estado e a Secretaria de Educação, acompanham a missão Karine Heloise Felix de Sousa e Thalles Albuquerque de Araújo. O representante estadual da OBR na Paraíba, Fagner Ribeiro, também integra o grupo e acompanha de perto o desempenho dos estudantes no torneio.

A presença da equipe paraibana nos Estados Unidos mostra o alcance que a educação pública pode ter quando há investimentos contínuos em formação técnica, infraestrutura e oportunidades de desenvolvimento acadêmico. “Isso tudo é fruto de um trabalho contínuo de inovação tecnológica promovido pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Educação, pelas escolas e pelos nossos professores. Estamos investindo muito – só no ano passado entregamos 240 laboratórios de robótica para escolas de tempo integral em todo o estado –, uma iniciativa que amplia o acesso dos nossos alunos às ferramentas necessárias para desenvolverem habilidades em robótica e competirem em torneios de nível internacional. Estamos consolidando a Paraíba como uma referência em educação tecnológica no Brasil”, destacou o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho.