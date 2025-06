Equipes dos hospitais Santa Isabel e Oswaldo Cruz discutem melhorias do Programa de Gerenciamento de Antibióticos

Profissionais do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) participaram de reunião com uma equipe do Hospital Alemão Osvaldo Cruz (HAOC). O encontro teve o objetivo de promover alinhamentos e passar orientações para melhoria do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos (antibióticos) da instituição. O Hospital Municipal Santa Isabel é a única unidade hospitalar da Paraíba selecionada para participar do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos (PGAs) em hospitais do SUS (PeGASUS).

O PGAs é um projeto desenvolvido através de uma parceria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que selecionou 54 hospitais do SUS em todo o Brasil e o HMSI fez história ao ser o único a ser selecionado no Estado para participar do programa que gerencia o uso racional de antibióticos.

“Ações para melhoria do gerenciamento de antimicrobianos do hospital serão planejadas com auxílio do projeto PeGASUS”, explica a médica infectologista Larissa Negromonte, que coordena a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Santa Isabel.

A infectologista destaca a importância do projeto para o hospital e os usuários da rede municipal de saúde. “O gerenciamento de antimicrobianos impacta no consumo de antimicrobianos e no controle de infecções por microrganismos multirresistentes. Para os pacientes, o uso adequado dos antimicrobianos contribui para redução de morbimortalidades e eventos adversos”, explicou.

Participaram da reunião com a equipe do HAOC, de forma online, a diretora-geral do HMSI, Adriana Lobão; Ricardo Dellane, coordenador institucional da Gestão de Pessoas; Larissa Negromonte; Maria Mércia Barbosa, que integra a CCIH; Sulene Chagas, da coordenação de enfermagem da UTI; e a farmacéutica Hianka Greice Lopes de Sousa. A próxima reunião entre os profissionais dos dois hospitais está prevista para o dia 8 de julho e será realizada de forma presencial, no Hospital Santa Isabel.

Com duração de dois anos, o projeto realizará capacitação técnica dos profissionais do HMSI por meio de um curso na modalidade de Educação à Distância (EAD), autoinstrucional, que apoiará a implementação do PGAS. Durante esse período, será analisado mensalmente o nível de organização do PGA, intervenções realizadas, taxa de aceitação, consumo de antimicrobianos, antibioticoprofilaxia cirúrgica, tempo de hospitalização, mortalidade em 30 dias e dados de custos.