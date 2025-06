onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Ferroviário e Treze se enfrentam neste sábado (28), às 17h30, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e representa uma briga direta pelo G-4 do Grupo 3. Tubarão e Galo foram derrotados em seus últimos compromissos e querem voltar a vencer na competição.

Ferroviário x Treze, Série D do Campeonato Brasileiro 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Os donos da casa vivem uma fase de instabilidade na Série D 2025. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias e três derrotas — a última delas para o América-RN, por 3 a 2, fora de casa. Esse resultado tirou o Tubarão do G-4, fazendo a equipe cair para a 5ª posição, com 12 pontos. No entanto, o time segue na briga pela classificação ao mata-mata da competição. Jogando em seus domínios, os cearenses estão invictos, com quatro triunfos.

Já o Treze segue pressionado em busca de bons resultados. Com uma sequência de quatro derrotas consecutivas — a última na estreia do técnico William De Mattia em seu retorno ao clube, diante do Santa Cruz-RN, por 2 a 1 —, o Galo ainda está na disputa por uma vaga no G-4, ocupando a 6ª colocação, com nove pontos. Contudo, caso não volte a vencer, as chances se tornam ainda mais improváveis.

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. (Foto: Ismael Soares/SVM)

Data, horário e local de Ferroviário x Treze

Dia: 28 de junho (Sábado)

Hora: 17h30

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Transmissão de Ferroviário x Treze

Onde assistir : TV Ferrão;

Onde acompanhar : A Rede Paraíba transmite, através do Jornal da Paraíba e do YouTube da Rádio CBN Paraíba , os lances de Ferroviário x Treze. A narração é de Edson Maia, com os comentários de Léo Alves;

: A transmite, através do e do YouTube da , os lances de Ferroviário x Treze. A narração é de Edson Maia, com os comentários de Léo Alves; Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

FERROVIÁRIO : Matheus Cavichioli; Jefão, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Ramires, Willyam Maranhão e João Neto; Bryam, Felipe Cruz e Ciel. Técnico : Tiago Zorro.

: Matheus Cavichioli; Jefão, Wesley Junio, Léo Paraíso e Ailton Santos; Ramires, Willyam Maranhão e João Neto; Bryam, Felipe Cruz e Ciel. : Tiago Zorro. TREZE : Igor Rayan; Guilherme Lucena, Carlos Henrique, Renan Diniz e Arturzinho; Juninho, Rodrigo Gaia e Bismark; Cesinha, Coutinho e Gustavo Schutz. Técnico : William De Mattia.

Arbitragem

Árbitro principal : Jardiel Da Rocha Soares (CBF-PI)

Assistente 1 : Tiago Castro E Silva (CBF-CE)

: Tiago Castro E Silva (CBF-CE) Assistente 2 : Francisco Borges de Sousa Filho (CBF-CE)

: Francisco Borges de Sousa Filho (CBF-CE) Quarto árbitro : Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CBF-CE)

Dia a dia do Treze

O elenco do Treze se reapresentou no Estádio Presidente Vargas, no período da manhã.

Os atletas do Galo realizaram uma atividade no Estádio Presidente Vargas; desta vez, os trabalhos foram à tarde.

O elenco do Treze realizou um treinamento no Estádio Presidente Vargas, no período da tarde.

