Diário Oficial publica convocação de 85 aprovados no concurso da Saúde e Cícero anuncia mais 62 nomes na área administrativa

A edição nº 0529 (suplemento) do Diário Oficial do Município desta terça-feira (14) publicou a convocação de 85 novos profissionais para atuarem na área da Saúde de João Pessoa, aprovados no concurso público realizado pela atual gestão em 2021. Além disso, nesta quarta-feira (15), novos 49 profissionais do concurso para assistente administrativo, 10 engenheiros e 3 arquitetos devem ser convocados também para assumirem na administração pública da Capital paraibana. Com estas convocações, a gestão iniciada em janeiro de 2021 chega à marca de 1.584 servidores ingressando no serviço público por meio de concurso. Outros dois concursos, com 300 vagas, para a Guarda Civil Metropolitana e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) estão em andamento.

A publicação traz a lista completa com os nomes dos convocados para tomarem posse em diversas áreas da Saúde. O concurso, realizado em 2021, ofereceu 281 vagas, mas com este novo chamamento, totaliza 722 novas vagas criadas, ou seja, 441 profissionais foram chamados além das vagas previstas em edital nos níveis médio, técnico e superior. Na convocação desta terça-feira, estão profissionais médicos de especialidades como cardiologia, cirurgia (geral, plástica, torácica, vascular), radiologia, colonoscopia e colposcopia. Também foram convocados profissionais de áreas como psicologia, nutrição, técnicos em enfermagem, radiologia, laboratório de análises clínicas, condutor de ambulância, entre outros. As convocações podem ser encontradas clicando no link.

Também em 2021, a gestão realizou o concurso para assistente administrativo, engenheiro e arquiteto. Deste concurso, que ofereceu 320 vagas, foram convocados 540 profissionais. Com a convocação que deve ocorrer nesta quarta-feira (15), este concurso totalizará 602 profissionais, 282 a mais que as vagas oferecidas.

De acordo com o secretário de Administração (Sead), Valdo Alves, o prefeito Cícero Lucena busca qualificar os quadros técnicos da administração pública de João Pessoa e tem aproveitado dos concursos públicos para trazer para a Prefeitura novos servidores capacitados e testados através dos concursos, ampliando o número de vagas previstas nos editais.

Orientação – A partir da publicação da convocação, os novos nomeados têm 30 dias para se dirigirem à Divisão de Posse (Dipoc) da Secretaria de Administração para assumirem suas respectivas funções na administração pública municipal. Antes disso, no entanto, eles devem se apresentar na Junta Médica para a realização do exame pré-admissional, realizando agendamento prévio, das 8h às 12h, através do telefone (83) 3222-6627.

A Junta Médica fica localizada na Rua Francisca Moura, 695, no Centro. Lá, o nomeado deve apresentar os resultados dos exames relacionados no Edital de Convocação, tais como hemograma, glicemia, avaliação cardiológica, entre outros. Em seguida, de posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica, ele deve comparecer à Sead, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, no horário das 8h às 14h, devendo apresentar também cópia dos documentos listados no Edital de Convocação, como RG, CPF, Título de Eleitor com comprovante da última eleição, entre outros.