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UFPB não faz pagamento de auxílios estudantis e diz que MEC não repassou dinheiro

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UFPB não faz pagamento de auxílios estudantis e diz que MEC não repassou dinheiro – Foto: UFPB.

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) informou que não realizou o pagamento de auxílios estudantis ao corpo discente da instuição, até esta quinta-feira (15). As informações foram enviadas por meio de uma nota.

De acordo com a UFPB, o não pagamento acontece por conta de um não repasse financeiro do Ministério da Educação (MEC), considerado pela instituição como sendo “fundamental” para o pagamento dos auxílios, mesmo com “contínuas tratativas para a regularização da situação”.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com o Ministério da Educação, mas até a última atualização desta reportagem não obteve retorno.

Entre os problemas acarretados ao não pagamento dos auxílios estudantis de janeiro estão a não realização do pagamento integral da pecúnia do Restaurante Universitário (RU) e também a manutenção do pagamento do serviço de internet na residência universitária.

Redução no repasse para universidades públicas em 2026

Em dezembro, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), que incluia a pauta de repasses financeiros para instituições públicas de ensino, com uma redução de R$ 488 milhões para 2026, se comparado ao que foi disponibilizado durante o ano de 2025. Esse montante é destinado para 69 universidades federais. Houve uma redução de 7,05% de um ano para outro.

Por meio de uma nota anterior da UFPB sobre a diminuição do repasse financeiro para as instituições federais, a universidade explicou que no caso dela deixariam de ser pagos para 2026 cerca de R$ 11.998.082, o que corresponde a 7,24% do valor original estimado para a instituição.

A UFPB informou que a redução “agrava o já delicado quadro de manutenção de serviços essenciais, contratos e despesas operacionais da universidade” e que o setor mais afetado seria justamente o de auxílio estudantil.

Conforme a instituição, os recursos previstos especificamente para assistência passaram de R$ 45.456.210 em 2025 para R$ 42.131.687, uma redução de 7,31%. Os auxílios elencados à época como potencialmente atingidos com o menor repasse financeiro foram a moradia estudantil, alimentação, auxílio permanência e outros.

A UFPB é a universidade com maior número de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica do país, bem como de discentes com deficiência, que dependem do auxílio estudantil.

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