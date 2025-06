Hospital Municipal Santa Isabel realiza ação para reforçar metas de segurança do paciente

Em clima de São João, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou, nesta terça-feira (17), uma ação para reforçar as metas internacionais de segurança do paciente. Durante o ‘Arraiá da Segurança’, a equipe do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) percorreu setores da unidade hospitalar que é referência nacional divulgando as metas e reforçando que cada profissional faz a diferença quando o assunto é cuidar da população.

“Cuidar com segurança é nosso maior compromisso e, por meio dessa ação, em clima junino, com muita alegria e informação, reforçamos, de maneira leve e pontual, as seis metas internacionais de segurança do paciente, fundamentais para garantir um cuidado mais seguro e de qualidade para todos. A segurança do paciente é um compromisso de todos nós”, disse a nutricionista Danielly Chiappetta, que coordena o Núcleo de Segurança do Paciente do HMSI.

A equipe percorreu os setores do hospital levando um carinho especial em forma de kit junino, com pipoca doce e bolo de milho, além de reforçar as metas internacionais de segurança do paciente, adotadas com êxito no Hospital Santa Isabel, garantindo um melhor atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde. “Foi uma ação marcada por sorrisos, reconhecimento e pelo compromisso coletivo com a segurança e bem-estar dos nossos pacientes”, ressaltou Danielly Chiappetta.

Metas – O Hospital Municipal Santa Isabel trabalha diariamente com as seis metas de segurança do paciente. As metas são as seguintes: Identificação correta do paciente; Comunicação efetiva; Medicação segura; Cirurgia segura; Higiene das mãos; Lesão por pressão e quedas.

Pelo trabalho executado na unidade, que é feito de forma continuada e em equipe, buscando garantir mais segurança aos pacientes e profissionais que atuam na unidade, o Hospital Municipal Santa Isabel recebeu no ano passado, pelo segundo ano consecutivo, o certificado de alta adesão às práticas de segurança do paciente concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).