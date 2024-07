Mônica Sousa recebe em nome de Maurício de Sousa título de cidadão paraibano | Foto: Grace Vasconcelos/Jornal da Paraíba. Bruna Couto

Mônica Sousa, diretora executiva da Maurício de Sousa Produções e inspiração para personagem Mônica, da Turma da Mônica, recebeu neste domingo (28) o título de Cidadão Paraibano que foi concedido a seu pai, Maurício de Sousa. A empresária participou da programação do Imagineland 2024.

Mônica representou o pai na cerimônia de entrega do título, junto com o governador da Paraíba, João Azevêdo. Ela agradeceu pelo reconhecimento e …

No painel com a empresária, fãs da Turma da Mônica puderam saber curiosidades e ficar por dentro do universo dos quadrinhos da Maurício de Sousa Produções.

Antes do painel, Mônica Sousa falou sobre a importância do empoderamento feminino para meninas, e pontuou iniciativas que buscam promover a temática entre os leitores de quadrinhos.

“Eu acho que o que mais admiro no meu pai, quando ele criou as meninas, não só a Mônica, é que de alguma maneira elas são super felizes com elas mesmas. E eu acho que é disso que as meninas precisam. A Mônica pode falar o que for dela, qualquer coisa, ela se acha o máximo. Eu acho que isso é legal, e se a gente puder passar um pouco desse olhar para as meninas, para que elas se sintam legais, capazes de fazer qualquer coisa, já é meio caminho andado para o objetivo que a gente tem, de mostrar para as meninas que elas podem ser e fazer o que quiserem”, defendeu Mônica.

Para buscar dar força ao debate sobre o empoderamento feminino entre crianças, o projeto “As Donas da Rua” foi criado e é mantido pela Maurício de Sousa Produções. Segundo Mônica, a iniciativa defende que as meninas sejam suas próprias heroínas, apresentando a elas diversas formas de se empoderar.

“Hoje com o projeto Donas da Rua a gente pensa no que fazemos para melhorar a autoestima das meninas, porque se a gente cultivar, isso elas vão se sentir capazes (…) Eu uso meu exemplo. Eu queria ser comissária de bordo no avião, mas se eu tivesse visto uma pilota, eu ia querer ser uma pilota. Então o projeto é isso: mostrar mulheres que estão exercendo qualquer profissão para essas meninas mais novas”, relatou.

Sobre ser uma inspiração para uma personagem tão presente no imaginário infantil brasileiro, a Mônica, a empresária disse se sentir honrada.

“A Mônica é uma menina que já nasceu empoderada, de uma história com o Cebolinha e ela mostrou que já estava pronta. Naquela época, quando nasceu, ela se parecia mais comigo (…) Ter uma personagem que foi inspirada e tão forte como a Mônica para mim é uma honra, e eu me sinto honrada de ser a filha que inspirou a personagem”, finalizou.