I Torneio Leiteiro Municipal destaca a força da bacia leiteira e valoriza a cultura rural de São José do Seridó

Entre os dias 12 e 15 de junho de 2025, o município de São José do Seridó, no Seridó potiguar, vivenciou a primeira edição do Torneio Leiteiro Municipal, um evento promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos (SEMAPE), com apoio intersetorial de outras secretarias, além de instituições como o Governo do Estado, Secretaria Estadual de Cultura, BNB, SEBRAE, os deputados Francisco do PT e Ubaldo Fernandes, LACOL, Ville Horse, Casa da Vaca e EMATER.















O torneio teve como objetivo central valorizar a produção rural do município, dando visibilidade à qualidade do rebanho leiteiro, aos produtos derivados do leite, como queijos e doces, e ao trabalho dos pequenos e médios produtores da região. O evento também impulsionou a economia local com a geração de serviços e oportunidades de vendas para comerciantes que expuseram seus produtos no espaço.









Além do caráter competitivo, o torneio serviu como espaço de aprendizado e troca de experiências entre os produtores, que puderam conhecer práticas de manejo e cuidados com o rebanho. Também houve destaque para a cultura local, com apresentações de artistas da terra e atrações musicais que animaram o público nos dias de evento.







O secretário municipal de Agricultura, José Ivon Dantas, comemorou o êxito da primeira edição e destacou que o resultado superou as expectativas da equipe organizadora. Já o prefeito Jackson Dantas agradeceu aos produtores, visitantes e à população local que prestigiou o evento. Segundo ele, o Torneio Leiteiro já se consolidou como parte do calendário cultural da cidade, a exemplo da tradicional Festa dos Costureiros.





A edição inaugural do torneio pagou cerca de R$ 25 mil em premiações e recebeu o nome de “I Torneio Leiteiro Municipal” por ser o primeiro promovido diretamente pela gestão pública municipal e estar oficialmente cadastrado no calendário anual do Estado. Eventos anteriores haviam sido organizados por cooperativas, produtores ou associações, com apoio da Prefeitura.





Vacas campeãs e qualidade reconhecida





Ao todo, 17 produtores com 16 vacas adultas e 8 vacas jovens,participaram da disputa, reforçando a importância dos pequenos e médios pecuaristas para a economia local. Os grandes vencedores foram:





Categoria Vaca Jovem:

Calixto Pereira dos Anjos, da comunidade Viração, com a vaca Bordada (produção total: 55,3 litros).

Categoria Vaca Adulta:

José Carlos Dantas da Costa, da comunidade Quixabinha, com a vaca Bragadinha (produção total: 63,4 litros).

Durante o torneio, o zootecnista Luiz Fernando Trindade, da empresa Rancho Alegre, realizou análises da qualidade do leite das vacas participantes, o que resultou na entrega dos Méritos Qualidade do Leite, com base em critérios como gordura, proteína, caseína, sólidos totais e contagem de células somáticas (CCS). Confira os destaques:





Mérito Gordura: Vaca Rebeca (5%)