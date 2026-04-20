OCTOGÉSIMO QUINTO BOLETIM DE 2021 APONTA NOVE CASOS DE INFECÇÃO PELA COVID EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (Sesad), comunica à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Ao todo, o município apresentou até esta quinta-feira (17) 1.375 casos notificados.

Em relação ao boletim anterior, o número de casos suspeitos subiu para 13 e os confirmados para 489. Ao todo são 873 casos descartados. No município existem nove pessoas infectadas pela COVID-19; estas, seguem em tratamento domiciliar e não existe nenhum são-josé-seridoense em situação de internação.

O número de munícipes recuperados é de 479. Existem 36 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a COVID-19. O óbito motivado pela COVID-19, em São José do Seridó, foi registrado no último 20 de maio.